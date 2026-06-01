Απίθανες εικόνες στη Λα Κορούνια: «Στο πόδι» η πόλη για την επιστροφή της Ντεπορτίβο στη La Liga!

Χιλιάδες φίλοι γέμισαν τους δρόμους της Λα Κορούνια και αποθέωσαν τους παίκτες της Ντεποτίβο, γιορτάζοντας την επιστροφή της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια έπειτα από οκτώ χρόνια.

Η Λα Κορούνια φόρεσε τα γιορτινά της και γιόρτασε όπως άρμοζε την επιστροφή της Ντεπορτίβο στη La Liga μετά από οκτώ χρόνια απουσίας.

Η ιστορική ομάδα της Γαλικίας εξασφάλισε μαθηματικά την άνοδό της χάρη στη νίκη με 2-0 επί της Βαγιαδολίδ, ωστόσο η μεγάλη φιέστα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (31/5), αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το «Ριαθόρ», όπου χιλιάδες φίλαθλοι δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα περιμένοντας την αποστολή της ομάδας, ενώ μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στη Λας Πάλμας ακολούθησε η επίσημη τελετή μέσα στο γήπεδο.

Στη συνέχεια, οι πρωταγωνιστές της ανόδου επιβιβάστηκαν σε ανοιχτό λεωφορείο και ξεκίνησαν την καθιερωμένη παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η αυτοκινητοπομπή κατέληξε στο εμβληματικό σιντριβάνι Cuatro Caminos, το παραδοσιακό σημείο των πανηγυρισμών για τους οπαδούς της ομάδας. Εκεί στήθηκε ένα τεράστιο υπαίθριο πάρτι, με συνθήματα, καπνογόνα και το χαρακτηριστικό «Viking Clap» να δίνουν τον τόνο σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους φίλους του συλλόγου.

