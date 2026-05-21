PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26: Αυτή είναι η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν

Έντονο… πράσινο χρώμα είχε η κορυφαία ενδεκάδα στα «PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26».

Οι πρωταθλητές είχαν επτά (!) παίκτες, ενώ δύο είχε ο Απόλλωνας. Από έναν είχα ΑΕΚ και Ανόρθωση.

Αναλυτικά: Fabiano Ribeiro (Ομόνοια), Josef Kvida (Απόλλων), Hrvoje Milicevic (ΑΕΚ), Senou Coulibaly (Ομόνοια), Γιάννης Μασούρας (Ομόνοια), Παναγιώτης Ανδρέου (Ομόνοια), Stefano Sensi (Ανόρθωση), Willy Semedo (Ομόνοια), Brandon Thomas (Απόλλων), Ewandro Costa (Ομόνοια), Ryan Mmaee (Ομόνοια).

Η δεύτερη καλύτερη ενδεκάδα: Zlatan Alomerovic (ΑΕΚ), Νικόλας Παναγιώτου (Ομόνοια), Κωνσταντίνος Λαΐφης (ΑΠΟΕΛ), David Luiz (Πάφος FC), Γιώργος Μαλεκκίδης (Απόλλων), Gus Ledes (ΑΕΚ), Pepe (Πάφος FC), Muamer Tankovic (Ομόνοια), Jaja (Πάφος FC), Joao Correia (Πάφος FC), Garry Rodrigues (Απόλλων)