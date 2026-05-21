Κορυφαίος νέος της σεζόν ο Αντρέου: «Χωρίς την ομάδα μου δεν θα έπαιρνα αυτό το βραβείο»

Ο Παναγιώτης Αντρέου αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος νέος της σεζόν 2025-26, στα PASP FOOTBALL AWARDS.

Ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας άρπαξε από τα… μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο Χένινγκ Μπεργκ, καθιερώθηκε και οι κόποι του ανταμείφθηκαν με αυτό το βραβείο. Υπενθυμίζουμε πως έχει καταγράψει ήδη 25 συμμετοχές, ενώ σκόραρε και δύο γκολ.

Αναλυτικά: «Ευχαριστώ όσους με ψήφισαν. Την ομάδα μου, που χωρίς αυτή δεν θα έπαιρνα αυτό το κύπελλο. Ευχαριστώ τους γονείς μου που είναι δίπλα μου και με βοηθούν να συνεχίσω το όνειρο μου».