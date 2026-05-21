Κορυφαίος προπονητής ο Μπεργκ: «Αυτό το βραβείο είναι για όλους στην Ομόνοια»

Μετά την σχεδόν… πράσινη ενδεκάδα, σειρά πήρε ο Χένινγκ Μπεργκ!

Ο προπονητής της Ομόνοιας αναδείχθηκε κορυφαίος της σεζόν 2025-26, στα «PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26».

Ο Νορβηγός τεχνικός πήρε τον λόγο μετά την βράβευση του και μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Ευχαριστώ πολύ. Όλοι ξέρετε ότι το βραβείο έρχεται μέσα από μια πετυχημένη ομάδα. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Ευχαριστώ τους φίλους της Ομόνοιας για την στήριξη. Το πιο σημαντικό για μένα είναι η γυναίκα μου, είναι η μεγαλύτερη μου υποστηρίκτρια. Αυτό το βραβείο είναι για όλους στην Ομόνοια».