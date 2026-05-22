Η σημασία της νίκης και ο Πηλέας που πλησιάζει

Με στόχο να ολοκληρώσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ εκστρατεύει σήμερα (17:30) στο στάδιο «Αλφαμέγα» για να κοντραριστεί με τον Άρη. Οι κιτρινοπράσινοι θέλουν πάση θυσία το τρίποντο και ταυτόχρονα ελπίζουν σε στραβοπάτημα του Απόλλωνα απέναντι στην Ομόνοια, ώστε να κατακτήσουν τη 2η θέση.

Με το φινάλε του πρωταθλήματος, στην ΑΕΚ θα κληθούν να κολυμπήσουν στα «βαθιά» όσον αφορά τον προγραμματισμό. Ανάμεσα στα ζητήματα που θα τεθούν επί τάπητος είναι και αυτό του προπονητή. Το θέμα χειρίζεται προσωπικά ο Τσάβι Ρόκα και μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας θα ξεκαθαρίσει οριστικά κατά πόσο ο Χάβι Ροθάδα θα παραμείνει ή θα αποτελέσει παρελθόν. Στο επίκεντρο θα βρεθούν, επίσης, οι ανανεώσεις συμβολαίων και οι μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει φέτος τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League (23-30/07). Η ομάδα θα έχει περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και για καλύτερο σχεδιασμό. Η προετοιμασία επί κυπριακού εδάφους θα ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα Ιουνίου (πιθανότατα στις 22 του μήνα) και μετέπειτα η αποστολή θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στα μεταγραφικά, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η ΑΕΚ συμφώνησε με τον 27χρονο διεθνή αριστερό μπακ Κώστα Πηλέα (19 συμμετοχές φέτος με την Πάφος F.C., 12 βασικός, 1 γκολ), ενώ προκύπτει οικονομική διαφορά με τον Γιώργο Ναούμ.