Ήθελε να ήταν διαφορετικά αλλά...

Με τη σκέψη να είναι ξεκάθαρα στον τελικό του κυπέλλου, που θα γίνει στις 29 Μαΐου στο ΓΣΠ απέναντι στον Απόλλωνα, η Πάφος FC θέλει να κλείσει με τον ιδανικότερο τρόπο την πορεία της στο φετινό πρωτάθλημα, υποδεχόμενη στο «Στέλιος Κυριακίδης» (17:30) τον ΑΠΟΕΛ.

Σίγουρα στην παφιακή ομάδα ευελπιστούσαν τα πράγματα να ήταν καλύτερα, στην πρώτη χρονιά που παρουσιαζόταν στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση ως πρωταθλήτρια, όμως δεν παύει να είναι ακόμη μία χρονιά που έζησε έντονα συναισθήματα. Εξάλλου, ήδη έχει εξασφαλιστεί η παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και της νέας χρονιάς, καθώς θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Conference League, με την προοπτική να αρχίσει από το Europa League εάν κατακτήσει το κύπελλο.

Ο σημερινός αγώνας δεν έχει κανένα ουσιαστικό βαθμολογικό αντίκρισμα για το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο, ο οποίος θα βρεθεί για πρώτη φορά απέναντι στην ομάδα με την οποία τη σεζόν 2023-24 είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ένα θετικό αποτέλεσμα όμως προσθέτει πόντους στον τομέα της ψυχολογίας που χρειάζεται να είναι σε τοπ επίπεδα ενόψει του μεγάλου τελικού.