Φινάλε απέναντι... στο παρελθόν του

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Το παιχνίδι αυτό θα είναι το τελευταίο για τον Πάμπλο Γκαρσία

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2023-24 από τον ΑΠΟΕΛ, οι φίλοι της ομάδας σαφώς και δεν περίμεναν η ομάδα τους να πάρει τον κατήφορο τα επόμενα δύο χρόνια. Τα οικονομικά προβλήματα όμως επηρεάζουν όσο ποτέ άλλο το αγωνιστικό κομμάτι, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνει μία δεύτερη διαδοχική τραγική χρονιά, η οποία τον βρίσκει μακριά από τις προνομιούχες θέσεις, που δίνουν τίτλο και ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Το φινάλε της περιόδου βρίσκει τους γαλαζοκιτρίνους να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Πάφο FC (17:30), στον πάγκο της οποίας βρίσκονται κορυφαία στελέχη των επιτυχιών του παρελθόντος. Ως γνωστό εδώ και λίγο καιρό στην τεχνική ηγεσία της παφιακής ομάδας βρίσκεται ο Ρικάρντο Σα Πίντο, ο προπονητής που οδήγησε τον ΑΠΟΕΛ στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου προ τριετίας.

Πλάι στον Πορτογάλο τεχνικό είναι ο συμπατριώτης του, Νούνο Μοράις, ο οποίος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για το τι έχει πετύχει κατά τη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας του στον Αρχάγγελο ως ποδοσφαιριστής. Το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, σε συνάρτηση με αυτό στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, θα καθορίσει και την τελική κατάταξη των γαλαζοκιτρίνων που αυτή τη στιγμή είναι στην 5η θέση, έναν βαθμό μπροστά από την ομάδα της Λεμεσού (52-51).

Το παιχνίδι αυτό θα είναι το τελευταίο για τον Πάμπλο Γκαρσία, ως προπονητή του ΑΠΟΕΛ, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση από τις δυο πλευρές για να συνεχιστεί η συνεργασία τους.

