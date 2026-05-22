Final 4: Ώρα για την... κορύφωση

Για δεύτερη φορά στην ιστορία, το Final-4 της Euroleague διεξάγεται στην Αθήνα, μετά το 2007, και μάλιστα στο ίδιο γήπεδο, το ΟΑΚΑ ή όπως ονομάζεται από αυτή τη σεζόν, το Telekom Center Athens. Η πρωτεύουσα της Ελλάδας, το τριήμερο 22-24 Μαΐου, θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ευρωπαϊκού φίλαθλου κοινού και όχι μόνο...

Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες μπάσκετ της σεζόν 2025-26 στη Euroleague, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός, θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης, στο glass floor του ανακαινισμένου και υπερσύγχρονου T-Center (19.443 θέσεων), το οποίο από «πράσινο» θα «βαφτεί» «ερυθρόλευκο», αφού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν εξασφαλίσει ήδη 10.000 εισιτήρια για τον ημιτελικό απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ (Παρασκευή, 22/5, 18:00). Ισπανικός «εμφύλιος» ανάμεσα στην πρωτάρα σε Final-4 Βαλένθια και την πολυνίκη με 11 τίτλους Ρεάλ Μαδρίτης, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό (22/5, 21:00), ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 21:00 την Κυριακή (24/5). 

Για πρώτη φορά φέτος δεν θα διεξαχθεί μικρός τελικός. Στη θέση του, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον τελικό του ADIDAS Next Generation (24/5, 18:00), δηλαδή τις δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά των νεαρών παικτών της Euroleague.

