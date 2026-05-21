PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26: Λαμπερή βραδιά με κυριαρχία της Ομόνοιας

Με την Ομόνοια να κυριαρχεί, χάρη στην παρουσία επτά ποδοσφαιριστών της στην κορυφαία ενδεκάδα της Cyprus League by Stoiximan, την ανακήρυξη του Willy Semedo και της Olga Iordachiusi ως «The Best Players by Unicars» στα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών αντίστοιχα, καθώς και την ανάδειξη του Henning Berg ως κορυφαίου προπονητή, ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη γιορτή του κυπριακού ποδοσφαίρου, όπου τιμήθηκαν οι πρωταγωνιστές της σεζόν.

Σε μια λαμπερή βραδιά που επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά ότι ο θεσμός είναι σημείο αναφοράς για το κυπριακό ποδόσφαιρο, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία τα «PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26» στο Pavilion, το βράδυ της Πέμπτης, 21 Μαΐου 2026.

Η Ομόνοια είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη φετινή διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα. Επιπλέον, ο Παναγιώτης Ανδρέου αναδείχθηκε «Καλύτερος Νέος», ενώ ο Fabiano κατέκτησε τα «Χρυσά Γάντια» στον Ά Όμιλο, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα και την πιο εντυπωσιακή απόκρουση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά στο Πρωτάθλημα Γυναικών, η Apollon Ladies είχε ισχυρή εκπροσώπηση στην κορυφαία ενδεκάδα, με επτά ποδοσφαιρίστριες της ομάδας να ανεβαίνουν στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο τους. Αντίστοιχα, στη Β’ Κατηγορία, η Νέα Σαλαμίνα κατέγραψε, επίσης, εντυπωσιακή παρουσία με οκτώ ποδοσφαιριστές στην κορυφαία ενδεκάδα, επισφραγίζοντας την εξαιρετική της εικόνα κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά από την Χρυσή Χορηγό Cablenet μέσω των καναλιών Cablenet Sports, μεταφέροντας τη λάμψη και το υψηλό επίπεδο της εκδήλωσης στο φίλαθλο κοινό.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα απογείωσε η εκρηκτική Shaya, η οποία μαζί με την ομάδα της χορογράφου Κωνσταντίνας Κωνσταντίνου, ανέβασε τον παλμό της βραδιάς με μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια.

Η βραδιά κινήθηκε στους ρυθμούς των παρουσιαστών της εκδήλωσης. Οι Άντρεα Καφά και Σοφοκλής Κασκαούνιας συνέθεσαν ένα απόλυτα επιτυχημένο δίδυμο, ενώ νωρίτερα, το Pre-Show, με τους Γιώργο Λεωνίδου και Κάλια Ελευθερίου, ζέστανε την ατμόσφαιρα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη συνέχεια. Τη διεύθυνση παραγωγής είχε αναλάβει η Forte PR, διασφαλίζοντας μια άρτια διοργάνωση.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ενώ παρόντες ήταν, επίσης, ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΟΠ, Θεόδωρος Θεοδούλου, καθώς και ο εκτελεστικός γενικός γραμματέας του ΠΣΑΠΠ, Θάνος Σαρρής.

Ο ΠΑ.Σ.Π. εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον χρυσό χορηγό Cablenet και στους χορηγούς της διοργάνωσης, UNICARS και Volkswagen, STOIXIMAN, ERB CYPRIALIFE, DUCATI Cyprus, τη γαλακτοβιομηχανία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, τα Blue Pharmacies, καθώς και τα προϊόντα Lander Polar Ice και PharmaLEAD, για τη στήριξή τους στην επιτυχημένη διεξαγωγή των «PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26». Αναλυτικά, η σειρά των βραβεύσεων:

CYPRUS LEAGUE BY STOIXIMAN

• Πρώτοι Σκόρερ (Α’ και Β’ Ομίλου): Ryan Mmaee (Ομόνοια), Nicolas Andereggen (Εθνικός)

• Stoiximan Golden Gloves (Α’ και Β’ Ομίλου): Fabiano (Ομόνοια), Mislav Zadro (Freedom24 Krasava ΕΝΥ)

• Stoiximan Top Goals (κανονικής διάρκειας): 1. Josef Kvida (Απόλλων), 2. Ανδρέας Αθανασίου (Ακρίτας), 3. Jean Felipe (Ολυμπιακός)

• Stoiximan Top Saves (κανονικής διάρκειας): 1. Fabiano Ribeiro (Ομόνοια), 2. Χρήστος Ταλιχμανίδης (Ολυμπιακός), 3. Vid Belec (ΑΠΟΕΛ)

• Κορυφαία Ενδεκάδα: Fabiano Ribeiro (Ομόνοια), Josef Kvida (Απόλλων), Hrvoje Milicevic (ΑΕΚ), Senou Coulibaly (Ομόνοια), Γιάννης Μασούρας (Ομόνοια), Παναγιώτης Ανδρέου (Ομόνοια), Stefano Sensi (Ανόρθωση), Willy Semedo (Ομόνοια), Brandon Thomas (Απόλλων), Ewandro Costa (Ομόνοια), Ryan Mmaee (Ομόνοια)

• Δεύτερη Καλύτερη Ενδεκάδα: Zlatan Alomerovic (ΑΕΚ), Νικόλας Παναγιώτου (Ομόνοια), Κωνσταντίνος Λαΐφης (ΑΠΟΕΛ), David Luiz (Πάφος FC), Γιώργος Μαλεκκίδης (Απόλλων), Gus Ledes (ΑΕΚ), Pepe (Πάφος FC), Muamer Tankovic (Ομόνοια), Jaja (Πάφος FC), Joao Correia (Πάφος FC), Garry Rodrigues (Απόλλων)

• Κορυφαίος Προπονητής: Henning Berg (Ομόνοια)

• Κορυφαίος Νέος: Παναγιώτης Ανδρέου (Ομόνοια)

• The Best Player by Unicars: Willy Semedo (Ομόνοια) με 83% έναντι 80% του Ryan Mmaee (Ομόνοια)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

• Κορυφαία Ενδεκάδα: Γαλήνη Ζαχαρίου (Απόλλων), Λία Σιακαλλή (Άρης), Maria Ficzay (Απόλλων), Steffi Hardy (Απόλλων), Μαριλένα Γεωργίου (Απόλλων), Lainey Higgins (Απόλλων), Olga Iordachiusi (Ομόνοια), Φίλιππα Σάββα (Απόλλων), Natasha Hudson (Απόλλων), Αντιγόνη Παπαδοπούλου (Ομόνοια), Kinga Ejzel (Άρης)

• Κορυφαίος Προπονητής: Άγγελος Τσολάκης (Απόλλων)

• Πρώτη Σκόρερ: Kinga Ejzel (Άρης)

• The Best Player by Unicars: Olga Iordachiusi (Ομόνοια) με 84% έναντι 76% της Μαριλένας Γεωργίου (Απόλλων)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

• Κορυφαία Ενδεκάδα: Alberto Varo Lara (Νέα Σαλαμίνα), Κωνσταντίνος Καστάνας (Νέα Σαλαμίνα), Παναγιώτης Αρτυματάς (Νέα Σαλαμίνα), Ανδρέας Δημητρίου (Νέα Σαλαμίνα), Κώστας Χαραλάμπους (Νέα Σαλαμίνα), Jose Artiles (Νέα Σαλαμίνα), Σταύρος Τσουκαλάς (Ομόνοια 29ης Μαΐου), Steve Ambri (Ομόνοια 29ης Μαΐου), Mika Borges (Νέα Σαλαμίνα), Παναγιώτης Λουκά (Νέα Σαλαμίνα), Mike Morais (Ομόνοια 29ης Μαΐου).

• Πρώτος Σκόρερ: Steve Ambri (Ομόνοια 29ης Μαΐου)

• Κορυφαίος Ποδοσφαιριστής: Alberto Varo Lara (Νέα Σαλαμίνα) με 51% έναντι 45% του Jose Artiles (Νέα Σαλαμίνα)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ19 Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

• Πρώτος Σκόρερ: Linus Kurtz (Πάφος FC)

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

• Πρώην διεθνείς: Γιώργος Εφραίμ, Δημήτρης Χριστοφή, Στέλιος Πάρπας, Νικόλας Εγγλέζου, Τάσος Κίσσας, Γιώργος Οικονομίδης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ:

• Κορυφαίες Ενδεκάδες, Κορυφαίος Ποδοσφαιριστής, Κορυφαία Ποδοσφαιρίστρια: Εκλογική διαδικασία αποκλειστικά των ίδιων των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών.

• Κορυφαίος Νέος, Κορυφαία Γκολ και Κορυφαίες Αποκρούσεις (κανονικής διάρκειας): Τρεις ψηφοφορίες, των Φιλάθλων, της Ειδικής Επιτροπής και των Υποψήφιων Ποδοσφαιριστών.

• Πρώτοι Σκόρερ και Χρυσά Γάντια: Από τα στατιστικά (Γκολ και Clean Sheet)

• Κορυφαίοι Προπονητές: Την ευθύνη ανάδειξης είχε ο Σύνδεσμος Προπονητών Κύπρου.

• Τιμητικές Βραβεύσεις: Εκ του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.