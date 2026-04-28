Χωρίς Ντουράντ και στο Game 5 με Λέικερς οι Ρόκετς

Οι Χιούστον Ρόκετς αναμένεται να παραταχθούν χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ στο Game 5 της σειράς απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο «KD» ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα στον αριστερό αστράγαλο, τραυματισμός που συνδέεται με το πρόσφατο διάστρεμμα που υπέστη.

Όπως ανέφερε ο γνωστός insider: «Η εκτίμηση είναι πως οι Ρόκετς θα στερηθούν τον Κέβιν Ντουράντ στο Game 5. Αντιμετωπίζει πρόβλημα σταθερότητας, δυσκαμψία και περιορισμένη κινητικότητα στον αστράγαλο».

Ο σούπερ σταρ έχει ήδη χάσει τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της σειράς. Αρχικά έμεινε εκτός στο Game 1 λόγω οστικού οιδήματος στο δεξί γόνατο, επέστρεψε στο Game 2, αλλά τραυματίστηκε εκ νέου στον αριστερό αστράγαλο, με αποτέλεσμα να απουσιάσει ξανά.

Το Game 5 θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/04). Oι Λέικερς προηγούνται 3-1 και έχουν ευκαιρία να τελειώσουν τη σειρά και να προκριθούν στον επόμενο γύρο, με τους Ρόκετς να θέλουν να παραμείνουν ζωντανοί.

sport-fm.gr