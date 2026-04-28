Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου: Οι ενδεκάδες του πρώτου ημιτελικού

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου μονομαχούν σε λίγη ώρα στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα ημιτελικά του Champions League, με τις ενδεκάδες των δύο ομάδων να γίνονται γνωστές.

Πάνοπλοι οι Παριζιάνοι, με τον Λουίς Ενρίκε να έχει ετοιμοπόλεμα όλα του τα αστέρια, την ώρα που ο -τιμωρημένος- Βενσάν Κομπανί πορεύεται δίχως Γκερέιρο, Καρλ, Μπίσοφ και Γκνάμπρι.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοφ - Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες - Ζαϊρ-Εμερί, Βιτίνια, Νέβες - Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ - Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Ντέιβις - Κίμιχ, Πάβλοβιτς - Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας - Κέιν



