ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου: Οι ενδεκάδες του πρώτου ημιτελικού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου: Οι ενδεκάδες του πρώτου ημιτελικού

Δείτε τις ενδεκάδες Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League.

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου μονομαχούν σε λίγη ώρα στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα ημιτελικά του Champions League, με τις ενδεκάδες των δύο ομάδων να γίνονται γνωστές.

Πάνοπλοι οι Παριζιάνοι, με τον Λουίς Ενρίκε να έχει ετοιμοπόλεμα όλα του τα αστέρια, την ώρα που ο -τιμωρημένος- Βενσάν Κομπανί πορεύεται δίχως Γκερέιρο, Καρλ, Μπίσοφ και Γκνάμπρι.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοφ - Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες - Ζαϊρ-Εμερί, Βιτίνια, Νέβες - Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ - Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Ντέιβις - Κίμιχ, Πάβλοβιτς - Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας - Κέιν


gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

