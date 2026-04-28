Συνάντηση εκπροσώπων FIBA, NBA και Euroleague: «Συνεχίζουμε τις συζητήσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Σημαντική συνάντηση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της FIBA στο Μις της Ελβετίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της FIBA, της NBA και της EuroLeague.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς και πιθανές μορφές συνεργασίας ανάμεσα στους τρεις οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προοπτικές για νέα projects και στη γενικότερη στρατηγική κατεύθυνση του αθλήματος στην ήπειρο, με φόντο φυσικά το NBA Europe.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι συζητήσεις έγιναν σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με όλες τις πλευρές να εκφράζουν τη διάθεση για περαιτέρω διάλογο και εξέταση κοινών πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Όπως τονίστηκε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των επαφών τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο την περαιτέρω ανάλυση των προτάσεων και των πιθανών συνεργασιών ανάμεσα στους τρεις βασικούς πυλώνες του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού μπάσκετ.

