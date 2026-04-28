Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις κληρώσεις ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

Το Football Rankings παρουσίασε τις πρώτες εκτιμήσεις για τους πιθανούς αντιπάλους που μπορεί να συναντήσουν στα playoffs του Europa League ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ τη σεζόν 2026/27.

Ο ΟΦΗ, μετά την ιστορική κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου του, έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στα playoffs της διοργάνωσης και περιμένει να μάθει ποιοι θα βρεθούν στον δρόμο του. Με βάση τον αλγόριθμο, οι Κρητικοί θα τοποθετηθούν στους ανίσχυρους, κάτι που σημαίνει ότι θα κληρωθούν απέναντι σε ομάδες υψηλότερου ευρωπαϊκού επιπέδου.

Στο ίδιο μονοπάτι προβλέπεται να βρεθεί και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος -σε αντίθεση με τον ΟΦΗ- αναμένεται να είναι στους ισχυρούς. Για να φτάσει όμως μέχρι τα playoffs, ο «δικέφαλος του Βορρά» θα χρειαστεί να περάσει δύο προκριματικούς γύρους, καθώς η τρίτη θέση στη Stoiximan Super League οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Φυσικά, οι δύο ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να τεθούν αντιμέτωπες μεταξύ τους.

Ισχυροί

Μπράγκα

Ρέιντζερς

Άγιαξ

Φερεντσβάρος

Βικτόρια Πλζεν

ΠΑΟΚ

Σλόβαν Μπρατισλάβας

Χάποελ Μπερ Σεβά

Μπόρατς Μπάνια Λούκα

Σιντ Τρούιντεν

Καϊράτ Αλμάτι

Αάρχους

 

Ανίσχυροι

Τράμπζονσπορ

Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

Ρίγα

Γιάμπλονετς

ΟΦΗ

Λίλεστρομ

Λέφσκι Σόφιας

Αραράτ-Αρμένια

Τουν

Σαμπάχ

Μιάλμπι

Γκιόρι ΕΤΟ

