«O Παναθηναϊκός ανάμεσα στους διεκδικητές για τον Χεσούς Καστίγιο»

Νέο όνομα έρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με τον έγκριτο Ρούντι Γκαλέτι, οι «πράσινοι» βρίσκονται ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Χεσούς Καστίγιο!

Πρόκειται για 24χρονο αμυντικό μέσο από το Περού, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2025 αγωνίζεται στην Ουνιβερσιτάριο, ενώ μεταξύ άλλων έχει περάσει από τη Ζιλ Βισέντε και την Ατλέτικο Σπόρτινγκ Κριστάλ.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι, εκτός του «τριφυλλιού», στην κούρσα της διεκδίκησης του δεξιοπόδαρου χαφ βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Κρους Αζούλ, η Ιντερνασιονάλ και η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, η οποία ωστόσο θα κινηθεί για την απόκτησή του μόνο αν καταφέρει να ανέβει στη La Liga.

Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 14 συμμετοχές σε Apertura και Copa Libertadores, δίχως να σκοράρει, ενώ σημειώνεται ότι είναι και 17 φορές διεθνής με το Περού.

