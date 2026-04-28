Εκεί ψηλά ξανά και αυτό που λείπει...

Προβάδισμα για κατάκτηση της 2ης θέσης στο πρωτάθλημα πήρε η ΑΕΚ μετά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ και τη νίκη της επί του Άρη. Η ΑΕΚ είναι στο +3 από τον 3ο Απόλλωνα και στο +6 από την 4η Πάφος FC. Λαμβάνοντας, δε, υπόψη ότι οι δύο βασικοί της ανταγωνιστές έχουν υποχρεώσεις στον θεσμό του κυπέλλου κι ενδεχομένως να μην δώσουν πολλές δυνάμεις σε κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος, οι κιτρινοπράσινοι κρατούν γερά στα χέρια τους τη 2η θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εφόσον επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά και κερδίσουν την έξοδό της στην Ευρώπη, αυτό θα συμβεί για 5η συνεχόμενη χρονιά! Σ

ε περίπτωση, δε, που τερματίσει στη 2η θέση της βαθμολογίας, θα είναι για 7η φορά τα τελευταία 11 χρόνια, έχοντας τον Άντρο Καραπατάκη στη διοικητική πυραμίδα. Τις έξι προηγούμενες φορές που η ΑΕΚ αναδείχθηκε δευτεραθλήτρια ήταν τις χρονιές 2015, 2016, 2017, 2019, 2022, 2024. Άλλες δύο φορές τερμάτισε στην 4η θέση (2018, 2025), χρονιές κατά τις οποίες κατέκτησε το κύπελλο, ενώ μία χρονιά κατετάγη 3η (2023). Χωρίς να υπολογίζεται η σεζόν 2019-20, η οποία διεκόπη λόγω πανδημίας, η χειρότερη θέση στην οποία τερμάτισε η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια ήταν στην 5η θέση τη σεζόν 2020-21.

Τα πιο πάνω στοιχεία αποδεικνύουν περίτρανα ότι η ΑΕΚ είναι μία από τις πιο σταθερές, αν όχι η πιο σταθερή ομάδα της τελευταίας δεκαετίας στο κυπριακό πρωτάθλημα, καθότι μόνο μία φορά έπεσε κάτω από την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας!

Βέβαια, αυτό που λείπει από την ΑΕΚ είναι η κατάκτηση ενός τίτλου πρωταθλήματος, κάτι που είναι ο διακαής πόθος της διοίκησης Καραπατάκη αλλά και του φίλαθλου κόσμου.

Για τον Ροντέν

Στη σημερινή (28/04) προπόνηση θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του τραυματισμού του Μάρκους Ροντέν, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον τελευταίο αγώνα με τον Άρη Λεμεσού. Χθες οι παίκτες του Ροθάδα είχαν ρεπό. Ενδεχόμενη απουσία του έμπειρου Σουηδού μέσου από τον επόμενο εκτός έδρας αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ θα είναι πλήγμα για τους Λαρνακείς. Περισσότερες πιθανότητες να προλάβει να συμπεριληφθεί στην αποστολή φαίνεται να έχει ο Ιωάννου. Εκτός θα είναι και πάλι ο Ρούμπιο.