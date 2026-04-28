Με θωράκιση Κβίντα και το κανόνι Μάρκες στο ΓΣΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Με θωράκιση Κβίντα και το κανόνι Μάρκες στο ΓΣΠ

Τα δεδομένα στον Απόλλωνα ενόψει της ρεβάνς κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Το κύριο χαρακτηριστικό του Απόλλωνα επί εποχής Ερνάν Λοσάδα είναι το ομαδικό πνεύμα που επιδεικνύει σε όλες τις αναμετρήσεις του. Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί την ύπαρξη ποδοσφαιριστών που κάνουν τη διαφορά στο παιχνίδι των κυανόλευκων. Δύο από αυτούς είναι οι Κβίντα και Μάρκες, με την παρουσία του πρώτου να δεσπόζει στο κέντρο της άμυνας και τον δεύτερο να αποτελεί εγγύηση στην επίθεση.

Τα ευχάριστα νέα είναι ότι αμφότεροι θα είναι κανονικά στη διάθεση του 43χρονου προπονητή στον αυριανό επαναληπτικό ημιτελικό κόντρα στον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ (18:00), όπου οι κυανόλευκοι θα επιχειρήσουν να σφραγίσουν το εισιτήριο για τον τελικό κυπέλλου μετά τη νίκη με 4-2 στη Λεμεσό. Ο Τσέχος αμυντικός έγινε αλλαγή στον αγώνα με την Ομόνοια για προληπτικούς λόγους, ενώ ο Πορτογάλος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις τελευταίες μέρες, νιώθει πολύ καλύτερα και θα ηγηθεί της επιθετικής γραμμής.

Όσον αφορά τους Βέισμπεκ και Λιούμπιτς σήμερα θα επαναξιολογηθεί η κατάστασή τους. Ο Αργεντινός προπονητής προχώρησε σε rotation στον τελευταίο αγώνα με σκοπό να καταρτίσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα στο αυριανό ματς. Οι κυανόλευκοι θα πάνε στο ΓΣΠ με… διπλό στόχο. Αφενός, με συνεχείς αλληλοκαλύψεις και με συνοχή στις γραμμές τους, θα προσπαθήσουν να διαφυλάξουν το ισχυρό προβάδισμα που απέκτησαν.

Αφετέρου, στόχος τους είναι να σκοράρουν μέσα στο ΓΣΠ, κάτι που, αν επιτύχουν, θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητές τους για την πρόκριση στον τελικό. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα της Λεμεσού καλείται να διαχειριστεί το ισχυρό της πλεονέκτημα με καθαρό μυαλό, συνεχίζοντας τον δρόμο της προς το μεγάλο ραντεβού.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με θωράκιση Κβίντα και το κανόνι Μάρκες στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

