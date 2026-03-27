«Διπλό» με ανατροπή της ΑΕΛ στην έδρα του Απόλλωνα!

Η TRIA EKA ΑΕΛ πέρασε νικηφόρα από την Αίθουσα Απόλλωνα, επικρατώντας με 89-77 για τη 2η αγωνιστική της Β’ φάσης της ECOMMBX Basket League, που είναι και η 20ή συνολικά στο πρωτάθλημα.

 Με τη νίκη αυτή η ομάδα της Λεμεσού έφτασε τους 34 βαθμούς με ρεκόρ 14-6, ενώ ο Απόλλωνας έμεινε στους 28 βαθμούς με 8-12.

Η αναμέτρηση είχε δύο διαφορετικές εικόνες. Ο Απόλλωνας ήταν ανώτερος στο πρώτο ημίχρονο, βρήκε λύσεις στην επίθεση και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 20-24, πριν ανεβάσει ακόμη περισσότερο την απόδοσή του στη δεύτερη περίοδο και φτάσει στο 49-37 του ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι έδειχναν να ελέγχουν τον ρυθμό, έχοντας επιθετικές λύσεις από τους Ismael Plet, Gyasi Powell και Isaiah Adams.

Η ΑΕΛ, όμως, έβγαλε τελείως διαφορετικό πρόσωπο μετά την ανάπαυλα. Παρότι ο Απόλλωνας ξέφυγε ακόμη και με 54-40 στην τρίτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με συνέπεια, πίεσαν περισσότερο στην άμυνα και άρχισαν να ροκανίζουν σταδιακά τη διαφορά. Με πρωταγωνιστές τους Tyrn Flowers, Myles Tate και Travis Taylor, η ΑΕΛ γύρισε το παιχνίδι και έκλεισε την τρίτη περίοδο μπροστά με 64-63.

Το παιχνίδι παρέμεινε αμφίρροπο και στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, με τον Απόλλωνα να ανακτά προβάδισμα 75-73. Η συνέχεια, όμως, ανήκε στην ΑΕΛ. Η ομάδα της Κάλιας Παπαδοπούλου βρήκε μεγάλα καλάθια, έτρεξε το δικό της σερί και με καθοριστικές φάσεις από Taylor, Αρμακόλα, Tate και Μάριο Γεωργίου ξέφυγε με 80-75 και αργότερα με 87-77, για να φτάσει τελικά στη νίκη με 89-77.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Tyrn Flowers με 26 πόντους, με τον Myles Alexander Tate να προσθέτει 19, τον Travis Taylor 18 και τους Γεώργιο Αρμακόλα και Μάριο Γεωργίου από 10. Για τον Απόλλωνα, ο Ismael Plet σημείωσε 21 πόντους, ο Gyasi Powell 19, ο Isaiah Adams 15 και ο Στέφανος Ηλιάδης 13.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 49-37, 63-64, 77-89.

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 21, Jones 6, Adams 15 (2), Ηλιάδης 13 (2), Powell 19 (5), Καραμπατάκης, Παπαδημητρίου, Ιερωνυμίδης 3 (1)

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Μάρκου 4, Αρμακόλας 10 (2), Tate 19 (1), Flowers 26 (4), Taylor 18, Μονιάτης 2, Faye, Γεωργίου 10 (1), Watts.

 

Πράσινος περίπατος με 100άρα και τέταρτη συνεχόμενη νίκη

EUROLEAGUE

|

Category image

Φιλική ήττα για την Εθνική Ελλάδος

Ελλάδα

|

Category image

Καμία «ρήξη» ανάμεσα σε Τούχελ και Άρνολντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν την αφήνει λεπτό μόνη της ο Παπασταύρου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αγωνία στην Μπαρτσελόνα για τον Ραφίνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό εξάδας η Ζάλγκιρις

EUROLEAGUE

|

Category image

Και σκοποβολή...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η εξάρα του ΑΠΟΕΛ στον Απόλλωνα

Φούτσαλ

|

Category image

«Διπλό» με ανατροπή της ΑΕΛ στην έδρα του Απόλλωνα!

Κύπρος

|

Category image

Παρελθόν από την Βίρτους Μπολόνια ο Ιβάνοβιτς!

EUROLEAGUE

|

Category image

Όλα να μπουν στην… άκρη

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Κλοπ φόρεσε ξανά το καπέλο, τη... φόρμα της Λίβερπουλ και αποθέωσε τον Σαλάχ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Συναγερμός» με Γιόβετιτς στην Ομόνοια - Έγινε αναγκαστική αλλαγή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι επιστροφές που κρίνουν τον δρόμο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νέο με Σιμεόνε στην Ατλέτικο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη