Νίκη τίτλου για την Cowin ΑΕΛ, 2-0 στη σειρά την Αναγέννηση

Η Cowin ΑΕΛ έκανε το 2-0 στους τελικούς του πρωταθλήματος Γυναικών, επικρατώντας της Αναγέννησης Γερμασόγειας με 67-49 στο «Νίκος Σολομωνίδης», και πλέον απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου (η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες).

Η ομάδα της Λεμεσού πήρε από νωρίς τον έλεγχο του ρυθμού, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +5 (16-11) και ανεβάζοντας τη διαφορά στο ημίχρονο (36-21), με άμυνα που έδωσε τον τόνο και της επέτρεψε να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Η Αναγέννηση αντέδρασε στην τρίτη περίοδο (15-18), όμως η ΑΕΛ κράτησε το προβάδισμα (51-39) και «καθάρισε» το παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν ξέφυγε ξανά με ασφάλεια μέχρι το τελικό 67-49.

Κορυφαία για τις νικήτριες ήταν η Zarielle Green με 18 πόντους, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσαν οι Κατερίνα Τσινέκε (9π.), Άνθια Παπαδορή (8π.) και Νεφέλη Στούπα (8π.). Από πλευράς Αναγέννησης, πρώτη σκόρερ ήταν η Vanda Kristlova με 12 πόντους, με τη Στυλιάνα Τσενακλίεβανα ακολουθεί με 10 και την Γεωργία Σακουλάκη να προσθέτει 8.

Τα δεκάλεπτα: 16-11, 36-21, 51-39, 67-49.

Cowin ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης): Παπαδούρη 8 (2), Τσινέκε 9 (1), Στούπα 8 (1), Green 18, Θεμιστοκλέους 4, Φτερουδή, Κασάπη 4 (1), Αντωνίου, Παπαλλά 4, Γεωργίου 6 (1), Οικονομίδου 6.

Αναγέννηση Γερμασόγειας (Ηρακλής Πιττάκας): Kristlova 12, Τσενακλίεβα 10 (2), Κυριάκου 4 (1), Scott 7, Στυλιανίδη 1, Κωνσταντίνου 6, Γεωργίου, Δημητριάδη 1, Σακουλάκη 8 (2).