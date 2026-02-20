Στο «Ηλίας Πούλλος» οι φίλοι της Ομόνοιας για «ντόπες»

Τον δρόμο για το «Ηλίας Πούλλος» θα πάρουν οι οργανωμένοι φίλοι της Ομόνοιας ενόψει του «αιώνιου» ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (22/2).

Η προετοιμασία των πρασίνων ολοκληρώνεται το απόγευμα του Σαββάτου και όπως ανακοίνωσαν οι «Αιώνια Πιστοί», θα δώσουν το παρών τους στην προπόνηση (16:00) με στόχο να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές για να φτάσουν στη νίκη.

Υπενθυμίζουμε πως σημειώθηκε ήδη sold out για το παιχνίδι καθώς εξαντλήθηκαν τα 800 εισιτήρια που είχαν στην διάθεση τους οι Ομονοιάτες.