Πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Ηλιόπουλο για το ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Ηλιόπουλο για το ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Απαλλάχθηκε από την αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση

Χρηματική ποινή ύψους 20.000 ευρώ επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ στον Μάριο Ηλιόπουλο για πειθαρχική παράβαση που σχετίζεται με το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, το οποίο διεξήχθη την 1η Φεβρουαρίου 2026 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής Super League.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχθηκε από την αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση, με την ευθύνη να βαραίνει αποκλειστικά τον διοικητικό της ηγέτη.

Η Επιτροπή έκρινε τον Μάριο Ηλιόπουλο πειθαρχικά ελεγκτέο, βάσει συγκεκριμένων άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, και του επέβαλε χρηματικό πρόστιμο.

Αναλυτικά η απόφαση: «Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ της αποδιδόμενης πειθαρχικής παράβασης. Κηρύσσει τον πρώτο εγκαλούμενο, Μάριο Ηλιόπουλο πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ). Επιβάλλει στον εγκαλούμενο χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (αγώνας ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για το πρωτάθλημα της Super League 1 στις 1-2-2026)».

