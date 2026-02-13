Νίκησε την Ανόρθωση και «έκλεισε» θέση στην εξάδα ο ΑΠΟΕΛ

Η Ανόρθωση μπήκε καλύτερα και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 24-21, όμως από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά ο ΑΠΟΕΛ ανέβασε ένταση στην άμυνα, έτρεξε το παιχνίδι του και άλλαξε πλήρως τη ροή. Με επιμέρους 25-13 στη δεύτερη περίοδο, οι «γαλαζοκίτρινοι» πήγαν στα αποδυτήρια στο +9 (46-37) και κράτησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΑΠΟΕΛ συνέχισε στο ίδιο τέμπο, άνοιξε κι άλλο τη διαφορά (71-54 στο 30’) και με ψύχραιμες επιλογές στην τελευταία περίοδο δεν επέτρεψε στην Ανόρθωση να επιστρέψει, φτάνοντας στη νίκη με τελικό σκορ 94-71.

Κορυφαίος για τον ΑΠΟΕΛ ήταν ο Walter Whyte με 23 πόντους και 5/7 τρίποντα, ενώ πολύτιμες λύσεις έδωσαν επίσης οι Dominic Pointer (23π.) και Kenneth Funderburk (18π.). Για την Ανόρθωση ξεχώρισε ο Kuany Kuany (19π.), με τους Tanner Christensen (16π.) και Caleb Huffman (10π.) να ακολουθούν στο σκοράρισμα.

Δεκάλεπτα: 21-24, 46-37, 71-54, 94-71.

ΑΠΟΕΛ (Ν. Παπαδόπουλος): Honor 16 (1), Whyte 25 (5), Λουκά, Pointer 27 (3), Funterburk 18, Μύθιλλος 6 (2), Κοιλαράς, Παπαμιχαήλ, Μαννάρης, Σιάλαρος, Μαντοβάνη 2.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hinds 8, Kuany 22 (3), Γκαρσία 2, Christensen 23, Huffman 11 (1), Ελευθερίου 2, Αγαθοκλή, Τομπάζος, Ιωαννίδης, Χειμώνας 3 (1).