Νίκες με... σβηστές τις μηχανές για Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνό

Με ένα επιβλητικό 22-10 στη δεύτερη περίοδο, η Πετρολίνα ΑΕΚ έβαλε από νωρίς τις βάσεις της επικράτησης και πήρε τη νίκη στο «Κίτιον» με 81-64 απέναντι στην Ανόρθωση Αμμοχώστου στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται στο πρώτο δεκάλεπτο (21-25), όμως η συνέχεια άνηκε στους «κιτρινοπράσινους». Με πίεση στην μπάλα, καλύτερη κυκλοφορία και σταθερές λύσεις στην επίθεση, η ΑΕΚ γύρισε το ματς πριν την ανάπαυλα, κλείνοντας το ημίχρονο στο +8 (43-35).

Στην τρίτη περίοδο συνέχισε στο ίδιο τέμπο (19-16), ανεβάζοντας τη διαφορά στους 11 (62-51), για να διαχειριστεί με ωριμότητα το τελευταίο δεκάλεπτο (19-13) και να φτάσει στο τελικό 81-64. Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν ο Talon Cooper με 15 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Ιωάννη Γιανναρά από τον πάγκο με 14. Στους 13 σταμάτησαν οι Hollingsworth και Hunt, με τον McKinnis να προσθέτει άλλους 11, σε ένα βράδυ που η ΑΕΚ πήρε λύσεις από πολλούς.

Για την Ανόρθωση ξεχώρισε ο Jabarie Hinds με 20 πόντους, με τον Kuany Kuany να ακολουθεί με 13. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι αριθμοί: η ΑΕΚ υπερίσχυσε στα ριμπάουντ (43-27), πήρε περισσότερους πόντους από τον πάγκο (27-11) και είχε σαφές προβάδισμα στις βολές (17/21 έναντι 4/6), «σφραγίζοντας» τη νίκη και διατηρόντας το αήττητο στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-35, 62-51, 81-64.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 13, Cooper 15 (2), Γιανναράς 14 (4), Βάρσος 5 (1), Nottage, Στυλιανού, Λοΐζίδης 2, McKinnis 11, Hunt 13 (1), Παντελή 2, Diggs 6.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Ελευθερίου, Hinds 20 (3), Κασιουρης, Αγαθοκλή, Τομπάζος 6 (2), Ιωαννίδης, Kuany 13 (3), Μαραγκός 2, Γκαρσία 4 (1), Χειμώνας 3 (1), Christensen 7 (1), Huffman 9 (1).

Στο άλλο παιχνίδι που έγινε το Σάββατο,

Με νίκη του Κεραυνού, ολοκληρώθηκε το άλλο παιχνίδι που έγινε το Σάββατο στην αίθουσα «Κ. Παπαέλληνας». Η ομάδα του Στροβόλου που έφθασε στις 13 νίκες μετά από 14 αναμετρήσεις, κέρδισε την ΕΘΑ με 125-84 και ενώ είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 62-45. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Wright (38 πόντοι, συμπεριλαμβανομένων 8 τριπόντων – 39 βαθμοί).

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να δώσουν έναν γρήγορο ρυθμό στην αναμέτρηση κατά τα ξεκινήματα της και όντας αρκετά εύστοχοι, είχαν προηγηθεί με 22-10 στο 6` και ενώ με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 26-15.

Κατά τη 2η περίοδο ο ρυθμός ήταν ακόμα πιο γρήγορος, καθώς από τη δική της πλευρά και η ΕΘΑ, εύρισκε αρκετές λύσεις στην επίθεση, κυρίως από τους Powell και Βλάχο, την ίδια στιγμή που ο Wright, αποτελούσε συνεχόμενη απειλή για το καλάθι της ΕΘΑ.

Από πλευράς διακύμανσης, στο 15`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 37-30, ενώ με αρκετή ευστοχία των γηπεδούχων κατά τα τελικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου, στο 20`, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 62-45.

Στα αρχικά χρονικά σημεία της 3ης περιόδου ο Κεραυνός κρατούσε ένα σταθερό προβάδισμα γύρω από το +15 και έτσι στο 24`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 73-56, πάντα για τους γηπεδούχους.

Στη συνέχεια ο Κεραυνός αύξησε την τιμή της διαφοράς, η οποία στο τέλος της 3ης περιόδου, έδειξε +22 (94-72) και ενόψει της τελευταίας, δύσκολα θα άλλαζε κάτι…

Από τις αρχές της 4ης περιόδου, ο Κεραυνός είχε ήδη φθάσει στους 100 πόντους, ενώ στο 35`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 109-80.

Τυπικής διαδικασίας ήταν τα χρονικά διαστήματα που απέμεναν, μέχρι που με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Κεραυνός κέρδισε την ΕΘΑ με 125-84.

Δεκάλεπτα: 26-15, 62-45, 94-72, 125-84.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hicks 11 (1), Μιχαήλ 5 (1), Wright 38 (8), Κουμής 4, Crockett 11, Hadfield 20, Πασιαλής, Φ. Τίγκας 11 (2), Στ. Τίγκας 18 (6), Παυλίδης 7 (1).

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκου): Powell 29 (5), Henderson 11 (1), Νεοφύτου 3 (1), Βλάχος 12 (2), Langlais 23, Βελετίνας, Σερμαζανιάν, Ηρακλέους 3 (1), Χριστοδουλίδης 3 (1).