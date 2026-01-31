ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νίκες με... σβηστές τις μηχανές για Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νίκες με... σβηστές τις μηχανές για Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνό

Δεν συνάντησην καμία δυσκολία οι δύο ομάδες που προπορεύονται...

Με ένα επιβλητικό 22-10 στη δεύτερη περίοδο, η Πετρολίνα ΑΕΚ έβαλε από νωρίς τις βάσεις της επικράτησης και πήρε τη νίκη στο «Κίτιον» με 81-64 απέναντι στην Ανόρθωση Αμμοχώστου στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται στο πρώτο δεκάλεπτο (21-25), όμως η συνέχεια άνηκε στους «κιτρινοπράσινους». Με πίεση στην μπάλα, καλύτερη κυκλοφορία και σταθερές λύσεις στην επίθεση, η ΑΕΚ γύρισε το ματς πριν την ανάπαυλα, κλείνοντας το ημίχρονο στο +8 (43-35).

Στην τρίτη περίοδο συνέχισε στο ίδιο τέμπο (19-16), ανεβάζοντας τη διαφορά στους 11 (62-51), για να διαχειριστεί με ωριμότητα το τελευταίο δεκάλεπτο (19-13) και να φτάσει στο τελικό 81-64. Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν ο Talon Cooper με 15 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Ιωάννη Γιανναρά από τον πάγκο με 14. Στους 13 σταμάτησαν οι Hollingsworth και Hunt, με τον McKinnis να προσθέτει άλλους 11, σε ένα βράδυ που η ΑΕΚ πήρε λύσεις από πολλούς.

Για την Ανόρθωση ξεχώρισε ο Jabarie Hinds με 20 πόντους, με τον Kuany Kuany να ακολουθεί με 13. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι αριθμοί: η ΑΕΚ υπερίσχυσε στα ριμπάουντ (43-27), πήρε περισσότερους πόντους από τον πάγκο (27-11) και είχε σαφές προβάδισμα στις βολές (17/21 έναντι 4/6), «σφραγίζοντας» τη νίκη και διατηρόντας το αήττητο στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-35, 62-51, 81-64.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 13, Cooper 15 (2), Γιανναράς 14 (4), Βάρσος 5 (1), Nottage, Στυλιανού, Λοΐζίδης 2, McKinnis 11, Hunt 13 (1), Παντελή 2, Diggs 6.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Ελευθερίου, Hinds 20 (3), Κασιουρης, Αγαθοκλή, Τομπάζος 6 (2), Ιωαννίδης, Kuany 13 (3), Μαραγκός 2, Γκαρσία 4 (1), Χειμώνας 3 (1), Christensen 7 (1), Huffman 9 (1).

Στο άλλο παιχνίδι που έγινε το Σάββατο,

Με νίκη του Κεραυνού, ολοκληρώθηκε το άλλο παιχνίδι που έγινε το Σάββατο στην αίθουσα «Κ. Παπαέλληνας». Η ομάδα του Στροβόλου που έφθασε στις 13 νίκες μετά από 14 αναμετρήσεις, κέρδισε την ΕΘΑ με 125-84 και ενώ είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 62-45. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Wright (38 πόντοι, συμπεριλαμβανομένων 8 τριπόντων – 39 βαθμοί).

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να δώσουν έναν γρήγορο ρυθμό στην αναμέτρηση κατά τα ξεκινήματα της και όντας αρκετά εύστοχοι, είχαν προηγηθεί με 22-10 στο 6` και ενώ με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 26-15.

Κατά τη 2η περίοδο ο ρυθμός ήταν ακόμα πιο γρήγορος, καθώς από τη δική της πλευρά και η ΕΘΑ, εύρισκε αρκετές λύσεις στην επίθεση, κυρίως από τους Powell και Βλάχο, την ίδια στιγμή που ο Wright, αποτελούσε συνεχόμενη απειλή για το καλάθι της ΕΘΑ.

Από πλευράς διακύμανσης, στο 15`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 37-30, ενώ με αρκετή ευστοχία των γηπεδούχων κατά τα τελικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου, στο 20`, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 62-45.

Στα αρχικά χρονικά σημεία της 3ης περιόδου ο Κεραυνός κρατούσε ένα σταθερό προβάδισμα γύρω από το +15 και έτσι στο 24`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 73-56, πάντα για τους γηπεδούχους.

Στη συνέχεια ο Κεραυνός αύξησε την τιμή της διαφοράς, η οποία στο τέλος της 3ης περιόδου, έδειξε +22 (94-72) και ενόψει της τελευταίας, δύσκολα θα άλλαζε κάτι…

Από τις αρχές της 4ης περιόδου, ο Κεραυνός είχε ήδη φθάσει στους 100 πόντους, ενώ στο 35`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 109-80.

Τυπικής διαδικασίας ήταν τα χρονικά διαστήματα που απέμεναν, μέχρι που με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Κεραυνός κέρδισε την ΕΘΑ με 125-84.

Δεκάλεπτα: 26-15, 62-45, 94-72, 125-84.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hicks 11 (1), Μιχαήλ 5 (1), Wright 38 (8), Κουμής 4, Crockett 11, Hadfield 20, Πασιαλής, Φ. Τίγκας 11 (2), Στ. Τίγκας 18 (6), Παυλίδης 7 (1).

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκου): Powell 29 (5), Henderson 11 (1), Νεοφύτου 3 (1), Βλάχος 12 (2), Langlais 23, Βελετίνας, Σερμαζανιάν, Ηρακλέους 3 (1), Χριστοδουλίδης 3 (1).

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκιτικέ και Βιρτς «υπέγραψαν» την «παράσταση» της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα «Ταξίαρχος» ο Κάστανος για ένα εξάμηνο

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Στο οπλοστάσιο του Απόλλωνα ο Εσκρίτσε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στα μαυροπράσινα οι Κοβαλένκο και Γουίλερ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Επισημοποιήθηκε το διπλό «κτύπημα» στα αριστερά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αντέδρασε η Νάπολι κι έμεινε «ζωντανή» για τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοινώθηκε και ο 4ος στην ΑΕΚ - Στα κιτρινοπράσινα ο Καρδέρο

ΑΕΚ

|

Category image

Ο τραυματισμός Τεχράνυ έφερε... ανακατατάξεις στο Ακρίτας - Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ που βάζει πίεση, ο ΑΠΟΕΛ που χαμογέλασε ξανά και ο κατήφορος της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκες με... σβηστές τις μηχανές για Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνό

Κύπρος

|

Category image

Γ. Κωστής: «Σήμερα φάνηκε η κούραση πνευματικά και σωματικά»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μεταγραφικό γκάζι στο φινάλε για την Πάφος FC, έκλεισε και Σίλβα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

BINTEO: Έτσι ήρθε η γαλαζοκίτρινη απόδραση από το ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Μπορεί να είναι θέμα και μαύρης γάτα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βρήκε έμπειρο αριστερό μπακ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη