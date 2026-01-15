Στην ΚΟΚ με άρωμα EuroBasket το Αριστείο της ΕΑΚ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές σε κάθε Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ αποτελεί η παράδοση του Αριστείου και για το 2025 η Ένωση Αθλητικογράφων τίμησε με την ανώτατη τιμητική διάκριση στον κυπριακή αθλητισμό την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και την οργανωτική επιτροπή του FIBA EuroBasket 2025 που συνδιοργανώθηκε στη Λεμεσό.

Η απόφαση της ΕΑΚ για απονομή του Αριστείου στην ΚΟΚ ελήφθη απόρροια της εξαιρετικής διοργάνωσης του γ’ ομίλου, κερδίζοντας τα εύσημα και αποδεικνύοντας ότι η μικρή Κύπρος μπορεί να φέρει εις πέρας τέτοια μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Το Αριστείο παρέλαβαν ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Ανδρέας Μουζουρίδης, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Μαρκ Κληρίδης και ο διευθυντής της Ο.Ε. Άθως Αντωνίου, ενώ τους συνόδευσαν στη σκηνή τα άτομα και στελέχη που εργάστηκαν για την επιτυχή διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ από την Κύπρο.

Διαβαστε ακομη