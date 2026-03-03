ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι 19 βαθμοί κόντρα στους ανταγωνιστές

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Οι 19 βαθμοί κόντρα στους ανταγωνιστές

Με τη νίκη επί της Ένωσης (3-0) η Ανόρθωση συμπλήρωσε τους αγώνες της στην α’ φάση με ομάδες που θα ανταγωνιστεί στη β’ φάση του πρωταθλήματος στο β’ γκρουπ.

Στους δυο αγώνες που απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, η ομάδα της Αμμοχώστου θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες, τον ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα, που έχουν ξεκαθαρίσει τη συμμετοχή τους στο α’ γκρουπ. Παίρνοντας το τρίποντο κόντρα στην ομάδα του Παραλιμνίου, τη μοναδική που κέρδισε και στους δυο αγώνες στην τρέχουσα περίοδο, έφθασε τους 19 βαθμούς απέναντι σε ανταγωνιστές, από τους συνολικά 28 που έχει μαζέψει. Πέραν των βυσσινί, τους οποίους κέρδισε και εκτός έδρας στον α’ γύρο (2-3), δεν δέχθηκε ήττα ούτε από την Ε.Ν. Ύψωνα, απέναντι στους οποίους μέτρησε δυο ισοπαλίες (2-2, 1-1). Κόντρα στις υπόλοιπες δέχθηκε τουλάχιστον μία ήττα.

Με Ομόνοια Αραδίππου είχε φέρει λευκή ισοπαλία στο πρώτο συναπάντημά τους, ενώ στο δεύτερo η ομάδα της Αραδίππου είχε κερδίσει με 1-0. Mε τον Ολυμπιακό έχασε τον αγώνα στο ΓΣΠ (2-1) και έφερε ισοπαλία χωρίς γκολ (0-0) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Με τον Εθνικό ηττήθηκε στο Δασάκι (2-0) και κέρδισε εντός έδρας (1-0), όπως και με την ΑΕΛ η οποία είχε επικρατήσει (4-1) στο στάδιο Αλφαμέγα, ενώ στον αγώνα στο στάδιο της Λάρνακας η «Κυρία» νίκησε με 2-1.

Τέλος, ο Ακρίτας είναι η μοναδική ομάδα του β’ γκρουπ που η Ανόρθωση δεν μπόρεσε να κερδίσει στην τρέχουσα σεζόν, μιας και, μετά το 2-2 στον πρώτο γύρο, το συγκρότημα της Χλώρακας είχε κερδίσει την ομάδα της Αμμοχώστου στον δεύτερο γύρο με 2-0. Μάλιστα, ο δεύτερος αγώνας αποτέλεσε και το ποτήρι που ξεχείλισε με τον Τιμούρ Κετσπάγια και έφερε την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Μάουρο Καμορανέζι να τον αντικαθιστά, βελτιώνοντας σημαντικά την Ανόρθωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κακά αποτελέσματα σε αγώνες με τον Ακρίτα πάνε σε βάθος τριετίας, αφού από το 2022 σε έξι αναμετρήσεις σημειώθηκαν τέσσερις νίκες για την ομάδα της Χλώρακας και τα άλλα δυο παιχνίδια έληξαν ισόπαλα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το «αντίο» του Ρόκα στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Στη μεριά της Σβιόντεκ η Σάκκαρη στο Indian Wells

Τένις

|

Category image

Υπέστη θλάση ο Κριστιάνο Ρονάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 19 βαθμοί κόντρα στους ανταγωνιστές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πότε χάνει Μπράουν και Τόμας ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η θέση του Γεωργίου για την διαιτησία των Πολωνών: Οι χαμένες κίτρινες και το ακυρωθέν γκολ του Μαέ (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρέπει να το αλλάξει στα πλέι οφ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Συγκέντρωση, ψυχολογία ή χαλάρωση;

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανατροπή με Κριστιάνο Ρονάλντο: Παραμένει στην Σαουδική Αραβία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φεβρουάριος, ο μήνας της χαρμολύπης στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

«Να δοθούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των αθλητών»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

|

Category image

Σε απολογία ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Κηφισιά

Ελλάδα

|

Category image

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «ταρακουνά» τη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Οριστικό: Μακάμπι, Χάποελ και Dubai BC μετακομίζουν

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη