Οι 19 βαθμοί κόντρα στους ανταγωνιστές

Στους δυο αγώνες που απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, η ομάδα της Αμμοχώστου θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες, τον ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα, που έχουν ξεκαθαρίσει τη συμμετοχή τους στο α’ γκρουπ. Παίρνοντας το τρίποντο κόντρα στην ομάδα του Παραλιμνίου, τη μοναδική που κέρδισε και στους δυο αγώνες στην τρέχουσα περίοδο, έφθασε τους 19 βαθμούς απέναντι σε ανταγωνιστές, από τους συνολικά 28 που έχει μαζέψει. Πέραν των βυσσινί, τους οποίους κέρδισε και εκτός έδρας στον α’ γύρο (2-3), δεν δέχθηκε ήττα ούτε από την Ε.Ν. Ύψωνα, απέναντι στους οποίους μέτρησε δυο ισοπαλίες (2-2, 1-1). Κόντρα στις υπόλοιπες δέχθηκε τουλάχιστον μία ήττα.

Με Ομόνοια Αραδίππου είχε φέρει λευκή ισοπαλία στο πρώτο συναπάντημά τους, ενώ στο δεύτερo η ομάδα της Αραδίππου είχε κερδίσει με 1-0. Mε τον Ολυμπιακό έχασε τον αγώνα στο ΓΣΠ (2-1) και έφερε ισοπαλία χωρίς γκολ (0-0) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Με τον Εθνικό ηττήθηκε στο Δασάκι (2-0) και κέρδισε εντός έδρας (1-0), όπως και με την ΑΕΛ η οποία είχε επικρατήσει (4-1) στο στάδιο Αλφαμέγα, ενώ στον αγώνα στο στάδιο της Λάρνακας η «Κυρία» νίκησε με 2-1.

Τέλος, ο Ακρίτας είναι η μοναδική ομάδα του β’ γκρουπ που η Ανόρθωση δεν μπόρεσε να κερδίσει στην τρέχουσα σεζόν, μιας και, μετά το 2-2 στον πρώτο γύρο, το συγκρότημα της Χλώρακας είχε κερδίσει την ομάδα της Αμμοχώστου στον δεύτερο γύρο με 2-0. Μάλιστα, ο δεύτερος αγώνας αποτέλεσε και το ποτήρι που ξεχείλισε με τον Τιμούρ Κετσπάγια και έφερε την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Μάουρο Καμορανέζι να τον αντικαθιστά, βελτιώνοντας σημαντικά την Ανόρθωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κακά αποτελέσματα σε αγώνες με τον Ακρίτα πάνε σε βάθος τριετίας, αφού από το 2022 σε έξι αναμετρήσεις σημειώθηκαν τέσσερις νίκες για την ομάδα της Χλώρακας και τα άλλα δυο παιχνίδια έληξαν ισόπαλα.