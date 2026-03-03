Πότε χάνει Μπράουν και Τόμας ο Απόλλωνας

Δύο σημαντικά και κρίσιμα ντέρμπι ακολουθούν για τον Απόλλωνα, καθώς μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος θα αναμετρηθεί κατά σειρά με την ΑΕΛ και την Ανόρθωση.

Ο Ερνάν Λοσάδα πήρε την απόφαση που αφορά στους Μπράουν και Τόμας οι οποίοι στο ντέρμπι με την Ομόνοια συμπλήρωσαν απαγορευτικό αριθμό καρτών.

Αμφότεροι θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας στο τοπικό ντέρμπι με τους γαλαζοκίτρινους (8/3) και θα χάσουν το μεθεπόμενο με την «Κυρία» (15/3).