ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πότε χάνει Μπράουν και Τόμας ο Απόλλωνας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πότε χάνει Μπράουν και Τόμας ο Απόλλωνας

Δύο σημαντικές αναμετρήσεις για την ομάδα της Λεμεσού

Δύο σημαντικά και κρίσιμα ντέρμπι ακολουθούν για τον Απόλλωνα, καθώς μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος θα αναμετρηθεί κατά σειρά με την ΑΕΛ και την Ανόρθωση.

Ο Ερνάν Λοσάδα πήρε την απόφαση που αφορά στους Μπράουν και Τόμας οι οποίοι στο ντέρμπι με την Ομόνοια συμπλήρωσαν απαγορευτικό αριθμό καρτών.

Αμφότεροι θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας στο τοπικό ντέρμπι με τους γαλαζοκίτρινους (8/3) και θα χάσουν το μεθεπόμενο με την «Κυρία» (15/3).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το «αντίο» του Ρόκα στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Στη μεριά της Σβιόντεκ η Σάκκαρη στο Indian Wells

Τένις

|

Category image

Υπέστη θλάση ο Κριστιάνο Ρονάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 19 βαθμοί κόντρα στους ανταγωνιστές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πότε χάνει Μπράουν και Τόμας ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η θέση του Γεωργίου για την διαιτησία των Πολωνών: Οι χαμένες κίτρινες και το ακυρωθέν γκολ του Μαέ (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρέπει να το αλλάξει στα πλέι οφ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Συγκέντρωση, ψυχολογία ή χαλάρωση;

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανατροπή με Κριστιάνο Ρονάλντο: Παραμένει στην Σαουδική Αραβία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φεβρουάριος, ο μήνας της χαρμολύπης στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

«Να δοθούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των αθλητών»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

|

Category image

Σε απολογία ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Κηφισιά

Ελλάδα

|

Category image

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «ταρακουνά» τη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

Οριστικό: Μακάμπι, Χάποελ και Dubai BC μετακομίζουν

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη