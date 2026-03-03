Η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει ΟΦΗ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας, εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής απέναντι στον ΟΦΗ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα, με τους Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρα να συνεχίζουν ατομικό πρόγραμμα, τους Σιώπη και Πάλμερ-Μπράουν να μένουν εκτός λόγω θεραπείας, ενώ έχουν δηλωθεί να εκτίσουν την ποινή τους οι Καλάμπρια και Σφιντέρσκι.

Στη σημερινή προπόνηση οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, δούλεψαν στην τακτική και έπαιξαν παιχνίδι στο μισό γήπεδο, πριν ολοκληρώσουν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Αναλυτικά η αποστολή: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.