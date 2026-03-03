Υπέστη θλάση ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Η Αλ Νασρ επιβεβαίωσε τον τραυματισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις μετά την αναμέτρηση απέναντι στην Αλ-Φάιχα.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έδειξαν θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, με τον 40χρονο επιθετικός να έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία και ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, με την κατάστασή του να παρακολουθείται καθημερινά.

Στην παρούσα φάση δεν έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής, καθώς η ομάδα θέλει να αποφύγει οποιοδήποτε ρίσκο επιδείνωσης, ειδικά σε μυϊκούς τραυματισμούς που απαιτούν προσεκτική διαχείριση.

Την ίδια ώρα, ψευδή αποδείχτηκαν τα δημοσιεύματα που υπήρχαν νωρίτερα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρουσία του στη Μαδρίτη με την οικογένειά του, με τον Πορτογάλο να παραμένει στη Σαουδική Αραβία.