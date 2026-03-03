ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπέστη θλάση ο Κριστιάνο Ρονάλντο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υπέστη θλάση ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Η Αλ Νασρ επιβεβαίωσε τον μυϊκό τραυματισμό του Πορτογάλου σταρ

Η Αλ Νασρ επιβεβαίωσε τον τραυματισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις μετά την αναμέτρηση απέναντι στην Αλ-Φάιχα.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έδειξαν θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, με τον 40χρονο επιθετικός να έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία και ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, με την κατάστασή του να παρακολουθείται καθημερινά.

Στην παρούσα φάση δεν έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής, καθώς η ομάδα θέλει να αποφύγει οποιοδήποτε ρίσκο επιδείνωσης, ειδικά σε μυϊκούς τραυματισμούς που απαιτούν προσεκτική διαχείριση.

Την ίδια ώρα, ψευδή αποδείχτηκαν τα δημοσιεύματα που υπήρχαν νωρίτερα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρουσία του στη Μαδρίτη με την οικογένειά του, με τον Πορτογάλο να παραμένει στη Σαουδική Αραβία.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αρνείται να τα παρατήσει η Γουλβς, σόκαρε και κέρδισε τη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άγγιξε το θαύμα η Μπαρτσελόνα αλλά η Ατλέτικο αντιστάθηκε και έφυγε για τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοικτοί… λογαριασμοί στο Κόμο – Ίντερ και στο «Μεάτσα» τα σπουδαία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φούτσαλ: ΑΕΚ και Απόλλωνας στον τελικό του κυπέλλου – Πρόκριση… θρίλερ για τους κυανόλευκους

Φούτσαλ

|

Category image

Το «αντίο» του Ρόκα στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Στη μεριά της Σβιόντεκ η Σάκκαρη στο Indian Wells

Τένις

|

Category image

Υπέστη θλάση ο Κριστιάνο Ρονάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 19 βαθμοί κόντρα στους ανταγωνιστές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πότε χάνει Μπράουν και Τόμας ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η θέση του Γεωργίου για την διαιτησία των Πολωνών: Οι χαμένες κίτρινες και το ακυρωθέν γκολ του Μαέ (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρέπει να το αλλάξει στα πλέι οφ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Συγκέντρωση, ψυχολογία ή χαλάρωση;

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανατροπή με Κριστιάνο Ρονάλντο: Παραμένει στην Σαουδική Αραβία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φεβρουάριος, ο μήνας της χαρμολύπης στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη