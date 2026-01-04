ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντός έδρας νίκη με 100 πόντους και... βάλε για Απόλλωνα

Σκορ... ΝΒΑ στη Λεμεσό και στον αγώνα Απόλλων - ΕΘΑ.

Με νικητή τον Απόλλωνα ολοκληρώθηκε στη Λεμεσό η πρώτη χρονικά αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της ECOMMBX Basket League, καθώς μετά από μιαν πολύ καλή εμφάνιση, έφθασε στη νίκη με τελικό αποτέλεσμα 121-90.

Ο Απόλλωνας που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 61-43, με τους 121 πόντους που σημείωσε, έφθασε σε ρεκόρ ομαδικής παραγωγικότητας για τη μέχρι τώρα αγωνιστική περίοδο. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Thomas (28 πόντοι – 29 βαθμοί).

Γρήγορο ήταν το τέμπο κατά τα αρχικά χρονικά σημεία, με τον Απόλλωνα να αποκτά ένα ελαφρύ προβάδισμα, αλλά λίγο πριν το 5`, η ΕΘΑ προσπέρασε με 10-9. Στη συνέχεια όμως οι γηπεδούχοι ήταν αρκετά εύστοχοι και βρίσκοντας συνεχόμενες λύσεις από τον Powell, αφού προηγήθηκαν με 25-14 λίγο πριν το 8`, με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 29-20 για τον Απόλλωνα.

Ο Powell, εξακολούθησε να είναι άλυτο πρόβλημα για την άμυνα της ΕΘΑ και στις αρχές της 2ης περιόδου και έτσι οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ανεβάζουν τη διαφορά, τη στιγμή που κρατούσαν και τον γρήγορο ρυθμό. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να ανέβει στο +20 (52-32) η τιμή της διαφοράς και ενώ με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, η ομάδα της Λεμεσού προηγήθηκε με 61-43.

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα για την ΕΘΑ στις αρχές της 3ης περιόδου, καθώς η ομάδα της Έγκωμης με ένα σερί που έφθασε στο 13-4, μείωσε σε 65-56, προσδίδοντας έτσι νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Στη συνέχεια όμως ο Απόλλωνας βρήκε τρόπο αντίδρασης, επιβάλλοντας εκ νέου έναν γρήγορο ρυθμό και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση από τους Plet, Thomas, ανέβασε τη διαφορά πάνω από το +20 (85-64), κάτι που συνέβη λίγο πριν το 28` και έτσι με τη λήξη της 3ης περιόδου προηγήθηκε με 93-72.

Κατά την 4η περίοδο ο Απόλλωνας εξακολούθησε να βρίσκει συνεχώς λύσεις στην επίθεση, την ίδια στιγμή που η ΕΘΑ αντιμετώπιζε συνεχόμενα ανασταλτικά προβλήματα.

Κατόπιν τούτου η διαφορά παρέμεινε σε ψηλά επίπεδα, πάντα για την ομάδα της Λεμεσού με την τιμή της να πλησιάζει και στους 40 πόντους (+39, με το αποτέλεσμα, στο 118-79) και τελικά ο Απόλλωνας έφθασε στη νίκη με 121-90.

Δεκάλεπτα: 29-20, 61-43, 93-72, 121-90.

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 17, Thomas 28 (3), Adams 27 (6), Powell 31 (9), Ιερωνυμίδης 5 (1), Ηλιάδης 3 (1), Καραμπατάκης 3, Παπαδημητρίου, Γρίβας, Αντωνιάδης 3, Hoseini 4, Παπαμιχαήλ.

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκου): Powell 30 (3), Henderson 8, Gray 30 (2), Langlais 10, Νεοφύτου 7 (1), Γεωργίου, Ηρακλέους, Χριστοδουλίδης 5 (1).

