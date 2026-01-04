Eπιστρέφει η δράση στη ECOMMBX Basket League

Μετά τη διακοπή για τους εορτασμούς των Χριστουγέννων και τον ερχομό του νέου έτους, οι ομάδες της ECOMMBX Basket League επιστρέφουν στη δράση, η οποία θα μοιραστεί σε δύο ημέρες.

Τα πρώτα παιχνίδια για την 11η αγωνιστική, την πρώτη για το 2026, θα γίνουν την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθούν τρία ματς, ενώ άλλα δύο είναι προγραμματισμένα για το βράδυ της Δευτέρας.

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στην αίθουσα του Απόλλωνα, όπου η ομάδα της Λεμεσού θα υποδεχθεί την ΕΘΑ στις 16:00. Αμφότερες, στις πρώτες δέκα αγωνιστικές κατέγραψαν τον ίδιο απολογισμό έχοντας τρεις νίκες και επτά ισοπαλίες.

Αργότερα, στις 18:00, στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας» θα γίνει σημαντικό ντέρμπι που αφορά τα πάνω διαζώματα, με τον δεύτερο στη βαθμολογία Κεραυνό να αντιμετωπίζει την τρίτη TRIA EKA AEΛ BC. Η ομάδα του Στροβόλου μετρά εννέα ροζ φύλλα σε δέκα παιχνίδια, ενώ οι «γαλαζοκίτρινοι» έξι νίκες και τέσσερις ήττες.

Την ίδια ώρα, στο Γυμνάσιο Παλουριώτισσας θα αναμετρηθούν ο Αχιλλέας Καϊμακλίου και ο ΜΑD Διγενής Ακρίτας Μόρφου. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την πρώτη τους νίκη στην τρέχουσα περίοδο, ενώ το συγκρότημα της Μόρφου έχει τέσσερα ροζ φύλλα σε δέκα παιχνίδια.

Την Κυριακή (05/01) η πρωτοπόρος και χωρίς απώλειες Πετρολίνα ΑΕΚ θα φιλοξενήσει στο «Κίτιον» τον πέμπτο στον βαθμολογικό πίνακα, ΑΠΟΕΛ, που μετρά πέντε νίκες και ισάριθμες ήττες.

Τον ίδιο απολογισμό με τους «γαλαζοκιτρίνους» της Λευκωσίας έχει η Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου, η οποία παίζει, επίσης στις 19:00, εκτός έδρας, στη Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού, με την Ανόρθωση, η οποία έχει τέσσερις νίκες και έξι ήττες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κυριακή 04/01

Απόλλων - ΕΘΑ 16:00

Κεραυνός - TRIA EKA AEΛ BC 18:00

Αχιλλέας Καϊμακλίου - ΜΑD Διγενής Ακρίτας Μόρφου 18:00

Δευτέρα 05/01

Πετρολίνα ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 19:00 / Cytavision

Ανόρθωση - Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου 19:00