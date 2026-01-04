ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Eπιστρέφει η δράση στη ECOMMBX Basket League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Eπιστρέφει η δράση στη ECOMMBX Basket League

Τρία παιχνίδια στο πρόγραμμα της Κυριακής, άλλα δύο για τη Δευτέρα

Μετά τη διακοπή για τους εορτασμούς των Χριστουγέννων και τον ερχομό του νέου έτους, οι ομάδες της ECOMMBX Basket League επιστρέφουν στη δράση, η οποία θα μοιραστεί σε δύο ημέρες.

Τα πρώτα παιχνίδια για την 11η αγωνιστική, την πρώτη για το 2026, θα γίνουν την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθούν τρία ματς, ενώ άλλα δύο είναι προγραμματισμένα για το βράδυ της Δευτέρας.

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στην αίθουσα του Απόλλωνα, όπου η ομάδα της Λεμεσού θα υποδεχθεί την ΕΘΑ στις 16:00. Αμφότερες, στις πρώτες δέκα αγωνιστικές κατέγραψαν τον ίδιο απολογισμό έχοντας τρεις νίκες και επτά ισοπαλίες.

Αργότερα, στις 18:00, στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας» θα γίνει σημαντικό ντέρμπι που αφορά τα πάνω διαζώματα, με τον δεύτερο στη βαθμολογία Κεραυνό να αντιμετωπίζει την τρίτη TRIA EKA AEΛ BC. Η ομάδα του Στροβόλου μετρά εννέα ροζ φύλλα σε δέκα παιχνίδια, ενώ οι «γαλαζοκίτρινοι» έξι νίκες και τέσσερις ήττες.

Την ίδια ώρα, στο Γυμνάσιο Παλουριώτισσας θα αναμετρηθούν ο Αχιλλέας Καϊμακλίου και ο ΜΑD Διγενής Ακρίτας Μόρφου. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την πρώτη τους νίκη στην τρέχουσα περίοδο, ενώ το συγκρότημα της Μόρφου έχει τέσσερα ροζ φύλλα σε δέκα παιχνίδια.

Την Κυριακή (05/01) η πρωτοπόρος και χωρίς απώλειες Πετρολίνα ΑΕΚ θα φιλοξενήσει στο «Κίτιον» τον πέμπτο στον βαθμολογικό πίνακα, ΑΠΟΕΛ, που μετρά πέντε νίκες και ισάριθμες ήττες.

Τον ίδιο απολογισμό με τους «γαλαζοκιτρίνους» της Λευκωσίας έχει η Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου, η οποία παίζει, επίσης στις 19:00, εκτός έδρας, στη Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού, με την Ανόρθωση, η οποία έχει τέσσερις νίκες και έξι ήττες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κυριακή 04/01

Απόλλων - ΕΘΑ 16:00

Κεραυνός - TRIA EKA AEΛ BC 18:00

Αχιλλέας Καϊμακλίου - ΜΑD Διγενής Ακρίτας Μόρφου 18:00

Δευτέρα 05/01

Πετρολίνα ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 19:00 / Cytavision

Ανόρθωση - Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου 19:00

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπροςΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Βίνους Γουίλιαμς επιστρέφει στο Αυστραλιανό Όπεν στα 45 της χρόνια

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αυτοί είναι οι αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ (04/01)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο θρίαμβος του Απόλλωνα που έφερε ανακατατάξεις και ο ένοικος της κορυφής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η πανηγυρική φωτογραφία του Απόλλωνα στα αποδυτήρια

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Oι συγκινητικές στιγμές στο αντίο του Χουάν Κάρλος Καρσέδο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Τσέλσι «έκλεψε» το βαθμό από τη Σίτι στο θρίλερ του Έτιχαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Kαρσέδο για την αποχώρηση από την Πάφο FC: «Είναι δύσκολο να εξηγήσω σε όλο τον κόσμο την απόφασή μου»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε η μεγάλη νίκη του Απόλλωνα επί της Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Oριστική αποχώρηση του Χουάν Κάρλος Καρσέδο από την Πάφο FC - O απολογισμός 2,5 χρόνων

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Απόλλωνας χαστούκισε ξανά την Πάφο, επανήλθε στο… κόλπο και πίκρανε τον Καρσέδο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το Μαρόκο του Ελ Κααμπί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναρπαστικό παιχνίδι με νικητή τον Κεραυνό... στο καλάθι

Κύπρος

|

Category image

Φίλαθλος έχασε τη ζωή του στις εξέδρες του «Έλαντ Ρόουντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό του Διγενή Μόρφου επί του Αχιλλέα

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη