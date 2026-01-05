ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απόλλωνας με χαρακτήρα: Τα ντέρμπι που τον κρατούν ζωντανό και η υπογραφή Λοσάδα

Αλλαγμένος προς το καλύτερο παρουσιάστηκε ο Απόλλωνας στο ντέρμπι απέναντι στην Πάφος FC.

Παρά την προβληματική εικόνα και τα σκαμπανεβάσματα που παρουσιάζει κατά τη φετινή χρονιά, ο Απόλλωνας μπορεί να υπερηφανεύεται για έναν σημαντικό λόγο: Ότι κατάφερε να επικρατήσει των δύο εκ των μεγάλων φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Συγκεκριμένα, νίκησε δύο φορές την Πάφος FC, μία στο «Στέλιος Κυριακίδης» με 1-0 και χθες στο «Αλφαμέγα» με 2-1.

Επιπλέον, επικράτησε και της Ομόνοιας στο «Αλφαμέγα» με 2-0. Αυτά είναι τα τρία ντέρμπι που κέρδισε η ομάδα της Λεμεσού μέχρι τώρα.

Το σημαντικό όμως είναι ότι χθες, απέναντι σε μία πολύ ποιοτική ομάδα, όπως είναι η Πάφος, οι κυανόελευκοι παρουσιάστηκαν αλλαγμένοι προς το καλύτερο.

Είχαν πάθος, τρεξίματα, καλές εναλλαγές της μπάλας, πρέσινγκ, ενώ οι γραμμές τους είχαν συνοχή. Πρόκειται για στοιχεία που κάνουν όλους τους φίλους του Απόλλωνα να βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Ένα ακόμη ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι ο Ερνάν Λοσάδα μετράει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στον πάγκο του Απόλλωνα.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι εκτός από τα στοιχεία που πρόσθεσε στο παιχνίδι του Απόλλωνα, ο Αργεντίνος προπονητής κατάφερε και άλλαξε και την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών.  

Αυτό που προέχει βέβαια είναι να υπάρξει ανάλογη συνέχεια.  Ένα στοίχημα που καλείται κερδίσει ο Λοσάδα είναι να καταφέρει να σταθεροποιήσει την απόδοση της λεμεσιανής ομάδας  ώστε να δημιουργήσει ένα καλό σερί νικών. Μόνο έτσι ο Απόλλωνας θα έχει αυξημένες πιθανότητες για να φτάσει στον φετινό του στόχο που δεν είναι άλλος από την έξοδο στην Ευρώπη.

