Η θέση της Πάφου για τον λόγο που έφυγε ο Καρσέδο - «Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός επιστήμονας...»

Το οικονομικό και το καλύτερο συμβόλαιο που εξασφάλισε ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο από τη Σπαρτάκ Μόσχας είναι ο λόγος που ο Ισπανός αποχώρησε από την Πάφο FC. Αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του ιδίου, μετά τον αγώνα με τον Απόλλωνα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από όσα ανάφερε ο Γενικός Διευθυντής, Χάρης Θεοχάρους, μιλώντας στον Super Sport FM.

Αρχικά τόνισε ότι ναι μεν υπάρχει προβληματισμός για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του πρωταθλήματος, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος του διαζυγίου. «Υπάρχει μία δικαιολογία, λόγω της Ευρώπης. Αλλά και άλλες ομάδες παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δεν παρουσιάζουν αυτή την εικόνα» τόνισε, για να εξηγήσει τον λόγο που φεύγει ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

«Ο λόγος του διαζυγίου, δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός επιστήμονας για να το καταλάβεις. Να είσαι στην πρώτη θέση, να παίζεις στο Champions League και να θέλεις να φύγεις. Υπάρχει για εμένα μόνος ένας λόγος. Η προσφορά που είχε ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσαμε να του δώσουμε» σημείωσε.

Στη συνέχεια τόνισε ότι η «Η Πάφος έχει μία πολιτική. Αντίθετα με όσα ακούγονται, όχι δεν θα τινάξει την μπάνκα στον αέρα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την πολιτική μας να κρατήσουμε την ισορροπία. Η ομάδα προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες. Γι’ αυτό ο οργανισμός θα συνεχίσει να διεκδικεί».

Όσον αφορά στον αντικαταστάτη του κ. Καρσέδο, όπως ανάφερε μέχρι το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον αναμένεται να είναι ξεκάθαρο το σκηνικό. Πάντως διέψευσε ότι στη λίστα είναι το όνομα του Αντρέα Πίρλο.