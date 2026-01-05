ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η θέση της Πάφου για τον λόγο που έφυγε ο Καρσέδο - «Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός επιστήμονας...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η θέση της Πάφου για τον λόγο που έφυγε ο Καρσέδο - «Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός επιστήμονας...»

Τι λένε στην παφιακή ομάδα για τον λόγο της φυγής του Καρσέδο και τον αντικαταστάτη του

Το οικονομικό και το καλύτερο συμβόλαιο που εξασφάλισε ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο από τη Σπαρτάκ Μόσχας είναι ο λόγος που ο Ισπανός αποχώρησε από την Πάφο FC. Αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του ιδίου, μετά τον αγώνα με τον Απόλλωνα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από όσα ανάφερε ο Γενικός Διευθυντής, Χάρης Θεοχάρους, μιλώντας στον Super Sport FM.

Αρχικά τόνισε ότι ναι μεν υπάρχει προβληματισμός για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του πρωταθλήματος, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος του διαζυγίου. «Υπάρχει μία δικαιολογία, λόγω της Ευρώπης. Αλλά και άλλες ομάδες παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δεν παρουσιάζουν αυτή την εικόνα» τόνισε, για να εξηγήσει τον λόγο που φεύγει ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

«Ο λόγος του διαζυγίου, δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός επιστήμονας για να το καταλάβεις. Να είσαι στην πρώτη θέση, να παίζεις στο Champions League και να θέλεις να φύγεις. Υπάρχει για εμένα μόνος ένας λόγος. Η προσφορά που είχε ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσαμε να του δώσουμε» σημείωσε.

Στη συνέχεια τόνισε ότι η «Η Πάφος έχει μία πολιτική. Αντίθετα με όσα ακούγονται, όχι δεν θα τινάξει την μπάνκα στον αέρα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την πολιτική μας να κρατήσουμε την ισορροπία.  Η ομάδα προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες. Γι’ αυτό ο οργανισμός θα συνεχίσει να διεκδικεί».

Όσον αφορά στον αντικαταστάτη του κ. Καρσέδο, όπως ανάφερε μέχρι το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον αναμένεται να είναι ξεκάθαρο το σκηνικό. Πάντως διέψευσε ότι στη λίστα είναι το όνομα του Αντρέα Πίρλο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καθυστερεί ο Ροζίνιορ στην Τσέλσι, πάει με ΜακΦάρλαν και στο επόμενο ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Για αυτούς τους δύο λόγους δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός τη EuroLeague στο ΟΑΚΑ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Άρης: Ψηλά στη λίστα και ο Τσούμπερ

Ελλάδα

|

Category image

Οριστικά παίκτης της ΑΕΚ ο Βάργκα που πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ

Ελλάδα

|

Category image

Μεγάλη ζημιά για Γκβάρντιολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνέχισε αήττητη η Πετρολίνα ΑΕΚ κερδίζοντας τον Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Πέμπτο ροζ φύλλο για την Ανόρθωση, επικράτησε εντός της ΕΝΠ

Κύπρος

|

Category image

Ο Σαλάχ «σφράγισε» στην παράταση την πρόκριση της Αιγύπτου στους «8»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμία συζήτηση για πιθανή ανταλλαγή του Ντέιβις μεταξύ Χοκς και Μάβερικς

NBA

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάλυση της διαιτησίας του Αντρέα Γεωργίου στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπάρχουν στιγμές που σκορπάει... τρόμο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που μίλησε για την απόλυση του Αμορίν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σέλτικ απέλυσε τον προπονητή σε χρόνο ρεκόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Δίνει 135 εκατομμύρια λίρες για Βινίσιους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη