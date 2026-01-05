Τέλος ο Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί από σήμερα ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μεταφέρει την πληροφορία αυτή στα social media επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια απόφαση που έλαβε σήμερα το πρωί η διοίκησης της ομάδας.

Η είδηση αυτή, λίγα λεπτά αργότερα, μεταφέρθηκε και από άλλα ΜΜΕ, ανάμεσα στα οποία και κάποια από τα πιο έγκυρα της Μεγάλης Βρετανίας.

Οι πληροφορίες που μεταφέρονται από το Skysports θέλουν τον Πορτογάλο τεχνικό να έχει συνάντηση σήμερα το πρωί με τους Τζέισον Γουίλκοξ και τον Ομάρ Μεράντα στην οποία και του μετέφεραν την απόφαση της διοίκησης ότι παύεται από τα καθήκοντά του. Ο Αμορίμ φαίνεται να έχει ήδη αποχαιρετήσει τους παίκτες του και να αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της ομάδας. Ο Ντάρεν Φλέτσερ θα αναλάβει τα καθήκοντα προπονητή μέχρι να βρεθεί ο νέος κόουτς.