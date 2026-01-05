«Επαφές Ολυμπιακού - Τραμπζονσπόρ για τον Μπρούνο»

Την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις με την Τραμπζονσπόρ για την παραχώρηση του Μπρούνο Ονιεμαέτσι μεταφέρει ο Τουρκος δημοσιογράφος, Εμρέ Κονούρ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι η τουρκική ομάδα θέλει να κάνει δικό της τον παίκτη των ερυθρολεύκων και ετοιμάζει πρόταση για να καταθέσει στους Πειραιώτες.

Ήδη -όπως επισημαίνει- έχουν υπάρξει κάποιες πρώτες επαφές, με τις εξελίξεις να αναμένονται να κορυφωθούν όταν θα επιστρέψει ο παίκτης στην Ελλάδα μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Πηγή: sport-fm.gr