ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από όλα έχει το πανέρι

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Από όλα έχει το πανέρι

Τo αγωνιστικό, οι μεταγραφές και το οικονομικό που ταλανίζει

Ο ΑΠΟΕΛ μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στο 2026, κερδίζοντας την Ένωση και μάλιστα χωρίς να παραβιαστεί η εστία του (3-0), έχοντας σημαντικές σημειώσεις όσον αφορά το αγωνιστικό. Πέραν της ευστοχίας στο σκοράρισμα και σαφώς το γεγονός ότι δεν δέχθηκε τέρμα, μερικά από τα σημαντικά της προχθεσινής βραδιάς για την ομάδα της Λευκωσίας είναι το 90λεπτο που πήρε ο Αμπάγκνια, η πρώτη παρουσία του Ευαγόρα Αντωνίου και ο χρόνος συμμετοχής που πήραν οι Πουρσαϊτίδης και Άπια.

Παρ' όλα αυτά, αυτό που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον και που κρατάει σε αναμμένα κάρβουνα τους φίλους του ΑΠΟΕΛ είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει η διοίκηση στη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών της. Ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων, Πρόδρομος Πετρίδης, μετά τον αγώνα του Σαββάτου, βγήκε να μιλήσει, για να διαψεύσει με λίγα λόγια ότι ετοιμάζεται για αποχώρηση και να περάσει το μήνυμα ότι επιδιώκει μαζί με τους συνεργάτες του να βρουν τους τρόπους για να βγουν από το αδιέξοδο.

Πάντως, όσο και να προσπάθησε να καθησυχάσει, η αλήθεια είναι ότι, όσο περνά ο καιρός, η ανησυχία του κόσμου γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, μιας και το πρόβλημα γίνεται πιο δυσβάσταχτο και πλέον οι επιλογές λιγοστεύουν.

Θα έχει μεταγραφές;

Σχετικά με το μεταγραφικό σκηνικό και το κατά πόσον στον ΑΠΟΕΛ θα υπάρξει ενίσχυση, είναι ξεκάθαρο ότι από πλευράς προπονητή εκφράστηκε η πεποίθηση ότι χρειάζεται να προστεθούν νέοι παίκτες στο ρόστερ. Από τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας ειπώθηκε ότι γίνεται προσπάθεια για να υπάρξει καταρχήν συμφωνία με τον πρώτο, πάντα με την προϋπόθεση όμως ότι θα γίνει εφικτό να ξεπεραστεί ο σκόπελος των εμπάργκο που ταλανίζουν εδώ και καιρό.

Έχει και κύπελλο

Σε όλα αυτά, ο ΑΠΟΕΛ την Τετάρτη (07/01, 17:00) δίνει και αγώνα κυπέλλου. Σαφώς το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία, υποδεχόμενο στο ΓΣΠ την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, έχει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, κάτι που πρέπει να επιβεβαιώσει και εντός αγωνιστικού χώρου.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καθυστερεί ο Ροζίνιορ στην Τσέλσι, πάει με ΜακΦάρλαν και στο επόμενο ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Για αυτούς τους δύο λόγους δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός τη EuroLeague στο ΟΑΚΑ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Άρης: Ψηλά στη λίστα και ο Τσούμπερ

Ελλάδα

|

Category image

Οριστικά παίκτης της ΑΕΚ ο Βάργκα που πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ

Ελλάδα

|

Category image

Μεγάλη ζημιά για Γκβάρντιολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνέχισε αήττητη η Πετρολίνα ΑΕΚ κερδίζοντας τον Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Πέμπτο ροζ φύλλο για την Ανόρθωση, επικράτησε εντός της ΕΝΠ

Κύπρος

|

Category image

Ο Σαλάχ «σφράγισε» στην παράταση την πρόκριση της Αιγύπτου στους «8»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμία συζήτηση για πιθανή ανταλλαγή του Ντέιβις μεταξύ Χοκς και Μάβερικς

NBA

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάλυση της διαιτησίας του Αντρέα Γεωργίου στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπάρχουν στιγμές που σκορπάει... τρόμο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που μίλησε για την απόλυση του Αμορίν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σέλτικ απέλυσε τον προπονητή σε χρόνο ρεκόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Δίνει 135 εκατομμύρια λίρες για Βινίσιους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη