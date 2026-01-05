Από όλα έχει το πανέρι

Ο ΑΠΟΕΛ μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στο 2026, κερδίζοντας την Ένωση και μάλιστα χωρίς να παραβιαστεί η εστία του (3-0), έχοντας σημαντικές σημειώσεις όσον αφορά το αγωνιστικό. Πέραν της ευστοχίας στο σκοράρισμα και σαφώς το γεγονός ότι δεν δέχθηκε τέρμα, μερικά από τα σημαντικά της προχθεσινής βραδιάς για την ομάδα της Λευκωσίας είναι το 90λεπτο που πήρε ο Αμπάγκνια, η πρώτη παρουσία του Ευαγόρα Αντωνίου και ο χρόνος συμμετοχής που πήραν οι Πουρσαϊτίδης και Άπια.

Παρ' όλα αυτά, αυτό που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον και που κρατάει σε αναμμένα κάρβουνα τους φίλους του ΑΠΟΕΛ είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει η διοίκηση στη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών της. Ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων, Πρόδρομος Πετρίδης, μετά τον αγώνα του Σαββάτου, βγήκε να μιλήσει, για να διαψεύσει με λίγα λόγια ότι ετοιμάζεται για αποχώρηση και να περάσει το μήνυμα ότι επιδιώκει μαζί με τους συνεργάτες του να βρουν τους τρόπους για να βγουν από το αδιέξοδο.

Πάντως, όσο και να προσπάθησε να καθησυχάσει, η αλήθεια είναι ότι, όσο περνά ο καιρός, η ανησυχία του κόσμου γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, μιας και το πρόβλημα γίνεται πιο δυσβάσταχτο και πλέον οι επιλογές λιγοστεύουν.

Θα έχει μεταγραφές;

Σχετικά με το μεταγραφικό σκηνικό και το κατά πόσον στον ΑΠΟΕΛ θα υπάρξει ενίσχυση, είναι ξεκάθαρο ότι από πλευράς προπονητή εκφράστηκε η πεποίθηση ότι χρειάζεται να προστεθούν νέοι παίκτες στο ρόστερ. Από τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας ειπώθηκε ότι γίνεται προσπάθεια για να υπάρξει καταρχήν συμφωνία με τον πρώτο, πάντα με την προϋπόθεση όμως ότι θα γίνει εφικτό να ξεπεραστεί ο σκόπελος των εμπάργκο που ταλανίζουν εδώ και καιρό.

Έχει και κύπελλο

Σε όλα αυτά, ο ΑΠΟΕΛ την Τετάρτη (07/01, 17:00) δίνει και αγώνα κυπέλλου. Σαφώς το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία, υποδεχόμενο στο ΓΣΠ την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, έχει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, κάτι που πρέπει να επιβεβαιώσει και εντός αγωνιστικού χώρου.