Ο Πέδρο Μάρκες βγήκε μπροστά

Σε ένα από τα πιο απαιτητικά τεστ της σεζόν, ο Πέδρο Μάρκες βγήκε ξανά μπροστά.

Ο 27χρονος Πορτογάλος επιθετικός του Απόλλωνα δεν περιορίστηκε μόνο στο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Πάφο, αλλά με την κίνησή του μέσα στην περιοχή κέρδισε και το πέναλτι, βάζοντας τη σφραγίδα του σε μια νίκη με πολλαπλή αξία.

Με σωστές τοποθετήσεις, καθαρό μυαλό και δουλειά με ή χωρίς την μπάλα, απέδειξε ξανά πως αποτελεί τον πιο αξιόπιστο επιθετικό των κυανόλευκων και σημείο αναφοράς στην επίθεση.