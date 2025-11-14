Η 6η αγωνιστική για τη ECOMMBX Basket League – Αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

Σε συνεργασία με το ίδρυμα Despina Children’s Diabetes Foundation η 7η αγωνιστική έχει αφιερωθεί στη δράση για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, επί ευκαιρίας της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη στις 14 Νοεμβρίου.

Η αγωνιστική δράση της 7ης αγωνιστικής θα αρχίσει το βράδυ της Παρασκευής (14/11), στο Γυμνάσιο Παλουριώτισσας, όπου ο Αχιλλέας Καϊμακλίου θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα. Μετά από έξι αγώνες οι γηπεδούχοι μετρούν ισάριθμες ήττες, ενώ το συγκρότημα της Λεμεσού έχει δυο νίκες και τέσσερις ήττες.

Το Σάββατο (15/11) στις 16:00, ΜΑD Διγενής Ακρίτας Μόρφου και ΑΠΟΕΛ θα συναγωνιστούν στο Λευκόθεο για επιστροφή στις επιτυχίες, αφού προέρχονται από ήττες στην προηγούμενη αγωνιστική. Οι δυο ομάδες έχουν τον ίδιο απολογισμό, καθώς έχουν τρεις νίκες και ισάριθμες ήττες. Ακριβώς τους ίδιους μάζεψαν και οι δυο ομάδες που συγκρούονται, δύο ώρες αργότερα (18:00), στην αίθουσα Παραλιμνίου, Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου και TRIA EKA AEΛ.

Η δράση θα συνεχιστεί το απόγευμα της Κυριακής (16/11) με την ΕΘΑ να υποδέχεται στις 16:00 στο «Τάσσος Παπαδόπουλος» Ελευθερία τον Κεραυνό. Η ομάδα της Έγκωμης κέρδισε τα μισά από τα έξι πρώτα παιχνίδια της σεζόν, ενώ το συγκρότημα του Στροβόλου έχει πέντε ροζ φύλλα.

Τέλος, στις 18:00 στην αίθουσα «Σπύρος Κυπριανού» θα αγωνιστούν δύο από τις ευρωπαϊκές ομάδες, με την Ανόρθωση να φιλοξενεί την Πετρολίνα ΑΕΚ. Οι φιλοξενούμενοι πάνε στη Λεμεσό με στόχο να συνεχίσουν το αήττητό τους μετά από έξι συναπτές νίκες, ενώ η ομάδα της Αμμοχώστου μετρά δύο νίκες και τέσσερις ήττες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 14/11

Αχιλλέας Καϊμακλίου - Απόλλων 19:00 / Cytavision

Σάββατο 15/11

ΜΑD Διγενής Ακρίτας Μόρφου – ΑΠΟΕΛ 16:00

Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου - TRIA EKA AEΛ BC 18:00

Κυριακή 16/11

ΕΘΑ - Κεραυνός 16:00

Ανόρθωση - Πετρολίνα ΑΕΚ 18:00