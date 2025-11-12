ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προτελευταία αγωνιστική στους ομίλους του FIBA Europe Cup

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προτελευταία αγωνιστική στους ομίλους του FIBA Europe Cup

Οι τρεις κυπριακές ομάδες αγωνίζονται εκτός έδρας

Προτελευταία αγωνιστική στους ομίλους του FIBA Europe Cup, με τις τρεις κυπριακές ομάδες Κεραυνό, Πετρολίνα ΑΕΚ και Ανόρθωση, να δίνουν τον πέμπτο τους αγώνα στη διοργάνωση. Όλες οι ομάδες αγωνίζονται εκτός έδρας.

Πρώτη στη μάχη ρίχνεται η Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία στην Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Αλιάγκα Πέτκιμσπορ στις 17:00 για την 5η αγωνιστική του γ’ ομίλου. Οι «κιτρινοπράσινοι» μετά από τέσσερις αγώνες μετρούν έξι βαθμούς, με την προσεχή αντίπαλό τους και την Οραντέα να είναι πιο πάνω με επτά βαθμούς, ενώ η CSM Κορόνα έχει τέσσερις.

Έπειτα ο Κεραυνός στις 20:00 αντιμετωπίζει στην Κροατία την πρωτοπόρο και αήττητη του δ’ ομίλου, Τσεντεβίτα Τζούνιορ. Οι «ερυθροκίτρινοι» μετρούν μία νίκη σε τέσσερα παιχνίδια, όπως και η Πέλιστερ, ενώ πιο πάνω τους με δυο νίκες και ισάριθμες ήττες είναι η Πριέβιντζα.

Η Ανόρθωση θα παίξει στην Ισπανία απέναντι στη Ζαραγόσα, σε μία αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 21:00. Η ομάδα της Αμμοχώστου μετά τη νίκη στην πρεμιέρα, είχε σημειώσει τρεις ήττες και θέλει επιστροφή στις επιτυχίες, απέναντι στην πρωτοπόρο του όγδοου ομίλου που έχει απολογισμό τρεις νίκες και μία ήττα. Οι άλλες δυο ομάδες του ομίλου, Μπάκεν Μπέαρς και Σαμπατέλι έχουν δυο νίκες και δυο ήττες.

Αναλυτικά τα πρόγραμμα για τις τρεις κυπριακές ομάδες:

To πρόγραμμα της Πετρολίνα ΑΕΚ

Οραντέα – Πετρολίνα ΑΕΚ 89-75

Πετρολίνα ΑΕΚ – Αλιάγκα Πέτκιμσπορ 84-78

Πετρολίνα ΑΕΚ – CSM Κορόνα 93-68

Πετρολίνα ΑΕΚ – Οραντέα 86-89

Αλιάγκα Πέτκιμσπορ – Πετρολίνα ΑΕΚ 12/11, 17:00

CSM Κορόνα – Πετρολίνα ΑΕΚ 19/11, 19:00

 

Το πρόγραμμα του Κεραυνού

Πριέβιντζα – Κεραυνός 82-68

Kεραυνός – Τσεντεβίτα Τζούνιορ 82-105

Kεραυνός – Πέλιστερ 99-86

Κεραυνός – Πριέβιντζα 59-109

Τσεντεβίτα Τζούνιορ – Kεραυνός 12/11, 20:00

Πέλιστερ – Kεραυνός 19/11, –

 

Το πρόγραμμα της Ανόρθωσης

Μπάκεν Μπέαρς – Ανόρθωση 94-102

Ανόρθωση – Ζαραγόσα 67-112

Σομπατέλι – Ανόρθωση 98-56

Ανόρθωση – Μπάκεν Μπέαρς 61-100

Ζαραγόσα – Ανόρθωση 12/11, 21:00

Ανόρθωση – Σομπατέλι 19/11, 19:00

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο τέλος είναι αλλιώς!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με αντίπαλο την Ολλανδία αρχίζει τις υποχρεώσεις της η Εθνική Νέων Κ-19

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Προτελευταία αγωνιστική στους ομίλους του FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρχή κόντρα στη Ρουμανία η Εθνική Γυναικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11)

TV

|

Category image

Άλωσε το Παρίσι με μυθικό ντεμπούτο Φαρίντ και φώναξε ότι είναι εδώ ο Παναθηναϊκός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έγραψε ιστορία ο Σλούκας: Πρώτος παίκτης στην Euroleague που ξεπερνά τα 10.000 λεπτά συμμετοχής!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Βαλένθια επικράτησε στον ισπανικό «εμφύλιο» της Ρέαλ Μαδρίτης και την προσγείωσε στην πραγματικότητα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρμάνι Μιλάνο: Νοκ άουτ για το παιχνίδι με Ολυμπιακό ο ΛεΝτέι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χάποελ Τελ Αβίβ... βγαλμένη από το ΝΒΑ συνέτριψε την Μπασκόνια στην βραδιά καριέρας του Μπράιαντ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανδρέας Τεττέη: Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού και υποψήφιος στα FIFPRO Merit Awards!

Ελλάδα

|

Category image

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο για Γαρπόζη

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Πλησιάζει η επιστροφή των Ρίντιγκερ και Τσουαμενί, πιθανότατα προλαβαίνουν Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά στην επιθετική τελειότητα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γλίτωσε το χειρουργείο ο Κολό Μουανί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη