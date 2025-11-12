Προτελευταία αγωνιστική στους ομίλους του FIBA Europe Cup, με τις τρεις κυπριακές ομάδες Κεραυνό, Πετρολίνα ΑΕΚ και Ανόρθωση, να δίνουν τον πέμπτο τους αγώνα στη διοργάνωση. Όλες οι ομάδες αγωνίζονται εκτός έδρας.

Πρώτη στη μάχη ρίχνεται η Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία στην Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Αλιάγκα Πέτκιμσπορ στις 17:00 για την 5η αγωνιστική του γ’ ομίλου. Οι «κιτρινοπράσινοι» μετά από τέσσερις αγώνες μετρούν έξι βαθμούς, με την προσεχή αντίπαλό τους και την Οραντέα να είναι πιο πάνω με επτά βαθμούς, ενώ η CSM Κορόνα έχει τέσσερις.

Έπειτα ο Κεραυνός στις 20:00 αντιμετωπίζει στην Κροατία την πρωτοπόρο και αήττητη του δ’ ομίλου, Τσεντεβίτα Τζούνιορ. Οι «ερυθροκίτρινοι» μετρούν μία νίκη σε τέσσερα παιχνίδια, όπως και η Πέλιστερ, ενώ πιο πάνω τους με δυο νίκες και ισάριθμες ήττες είναι η Πριέβιντζα.

Η Ανόρθωση θα παίξει στην Ισπανία απέναντι στη Ζαραγόσα, σε μία αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 21:00. Η ομάδα της Αμμοχώστου μετά τη νίκη στην πρεμιέρα, είχε σημειώσει τρεις ήττες και θέλει επιστροφή στις επιτυχίες, απέναντι στην πρωτοπόρο του όγδοου ομίλου που έχει απολογισμό τρεις νίκες και μία ήττα. Οι άλλες δυο ομάδες του ομίλου, Μπάκεν Μπέαρς και Σαμπατέλι έχουν δυο νίκες και δυο ήττες.

Αναλυτικά τα πρόγραμμα για τις τρεις κυπριακές ομάδες:

To πρόγραμμα της Πετρολίνα ΑΕΚ

Οραντέα – Πετρολίνα ΑΕΚ 89-75

Πετρολίνα ΑΕΚ – Αλιάγκα Πέτκιμσπορ 84-78

Πετρολίνα ΑΕΚ – CSM Κορόνα 93-68

Πετρολίνα ΑΕΚ – Οραντέα 86-89

Αλιάγκα Πέτκιμσπορ – Πετρολίνα ΑΕΚ 12/11, 17:00

CSM Κορόνα – Πετρολίνα ΑΕΚ 19/11, 19:00

Το πρόγραμμα του Κεραυνού

Πριέβιντζα – Κεραυνός 82-68

Kεραυνός – Τσεντεβίτα Τζούνιορ 82-105

Kεραυνός – Πέλιστερ 99-86

Κεραυνός – Πριέβιντζα 59-109

Τσεντεβίτα Τζούνιορ – Kεραυνός 12/11, 20:00

Πέλιστερ – Kεραυνός 19/11, –

Το πρόγραμμα της Ανόρθωσης

Μπάκεν Μπέαρς – Ανόρθωση 94-102

Ανόρθωση – Ζαραγόσα 67-112

Σομπατέλι – Ανόρθωση 98-56

Ανόρθωση – Μπάκεν Μπέαρς 61-100

Ζαραγόσα – Ανόρθωση 12/11, 21:00

Ανόρθωση – Σομπατέλι 19/11, 19:00