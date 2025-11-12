Αρχή κόντρα στη Ρουμανία η Εθνική Γυναικών

Την πρώτη της αναμέτρηση για τον 3ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027 καλείται να δώσει απόψε (12/11) το Γυναικείο Αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς στην αίθουσα «Σπύρος Κυπριανού», υποδέχεται την Εθνική ομάδα της Ρουμανίας.

Η Εθνική μας ομάδα, επανέρχεται σε επίπεδο προκριματικής φάσης Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια και εκτός από την Εθνική Ρουμανίας, οι άλλοι της αντίπαλοι θα είναι οι Εθνικές ομάδες της Σλοβακίας και της Πολωνίας.

Αύριο (12/11) λοιπόν το Αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, θα αντιμετωπίσει την Εθνική ομάδα της Ρουμανίας (ώρα έναρξης 19:00), σε μιαν πολύ δύσκολη προσπάθεια από αγωνιστικής πλευράς, αλλά όσο δύσκολη και αν θα είναι η προσπάθεια που θα περιμένει τις διεθνείς μας καλαθοσφαιρίστριες, ο στόχος είναι όπως αυτές, να διεκδικήσουν με όλες τους τις δυνάμεις τις πιθανότητες τους, απέναντι σε μια δυνατή ομάδα.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά σε ανοικτή ζώνη από το ΡΙΚ.

Στηρίξτε την Εθνική μας Ομάδα και γίνετε μέρος αυτής της ιστορικής προσπάθειας!