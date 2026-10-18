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Στον... αέρα το μέλλον του Αλέγκρι στη Νάπολι: Τα κρίσιμα ματς και οι πιθανοί αντικαταστάτες

ΓΗΠΕΔΟ

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Το κακό ξεκίνημα της Νάπολι έχει φέρει τον Μάσιμο Αλέγκρι σε δύσκολη θέση, με τον Ντε Λαουρέντις να εξετάζει την απομάκρυνσή του.

Ο Μάσιμο Αλέγκρι διαδέχθηκε τον Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της Νάπολι, ωστόσο το ξεκίνημά του δεν είναι το αναμενόμενο, με την ομάδα να αντιμετωπίζει δυσκολίες εντός και εκτός γηπέδου.

Οι «παρτενοπέι» έχουν ήδη υποστεί τρεις ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ παραμένουν χωρίς βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase του Champions League. Παράλληλα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στον Ιταλό τεχνικό και ορισμένους ποδοσφαιριστές.

Η ήττα από την ουραγό Βενέτσια επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κρίση στη Νάπολι, με τον Μάσιμο Αλέγκρι να ζητά δημόσια υπομονή με το υπάρχον ρόστερ. Σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport», οι αναμετρήσεις με την Μπόντο/Γκλιμτ στο Champions League και τη Ρόμα στη Serie A θα είναι καθοριστικές για το μέλλον του Ιταλού τεχνικού.

Το ενδεχόμενο αλλαγής στην τεχνική ηγεσία της Νάπολι παραμένει ανοιχτό, εφόσον ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις θεωρήσει ότι η κατάσταση δεν μπορεί πλέον να ανατραπεί με τον Μάσιμο Αλέγκρι στον πάγκο. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η διοίκηση των «παρτενοπέι» θα κληθεί να αναζητήσει τον άνθρωπο που θα αναλάβει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας και να την επαναφέρει σε τροχιά επιτυχιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Goal.com», στη λίστα με τους πιθανούς αντικαταστάτες του Ιταλού τεχνικού βρίσκονται τρία ονόματα. Πρόκειται για τον Τιάγκο Μότα και τον Ιγκόρ Τούντορ, οι οποίοι έχουν απασχολήσει κατά καιρούς το ιταλικό ποδόσφαιρο, αλλά και τον Βιτσέντσο Μοντέλα, ο οποίος είναι πλέον διαθέσιμος μετά την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Τουρκίας.

Οι επόμενες αναμετρήσεις αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις της διοίκησης, καθώς η Νάπολι καλείται να παρουσιάσει άμεσα σημάδια βελτίωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της ομάδας ενδέχεται να ενταθεί, με τους τρεις προπονητές να αποτελούν πιθανές επιλογές για τη διαδοχή του Αλέγκρι.

athletiko.gr

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