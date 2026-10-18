Άρης - ΑΕΚ: Ο Αντερέγκεν μίλησε και πάλι στο τέλος

Με τον Αντερέγκεν να σκοράρει για δεύτερο σερί παιχνίδι στο φινάλε του αγώνα, η ΑΕΚ, αν και οπισθοχώρησε από την κορυφή της βαθμολογίας, έσωσε τον ένα βαθμό, μένοντας στο 1-1 με τον Άρη στο στάδιο «Αλφαμέγα».

Μετά την ισοπαλία, οι κιτρινοπράσινοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση με 13 βαθμούς, δύο πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΛ, ενώ ο Άρης είναι έκτος με εννέα βαθμούς.

Oι γηπεδούχοι πατούσαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο στην περισσότερη ώρα, αν και ήταν κάπως επιπόλαιοι στην ολοκλήρωση των φάσεων τους. Πάντως, κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ στο 21’ με δράση τον Νίκολιτς, ο οποίος βρήκε δίχτυα ξανά μετά από ακριβώς έναν χρόνο (σ.σ. η προηγούμενη ήταν στις 19 Οκτωβρίου 2025, σε νικηφόρο αγώνα με 4-0 επί της ΑΕΛ).

Στο δεύτερο ημίχρονο η μπάλα πηγαινοερχόταν στις περιοχές των δύο ομάδων, που η καθεμιά από την πλευρά της είχε ευκαιρίες για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της. Στο 58’ ο Άρης απώλεσε τεράστια ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά του, όμως τα σουτ του Εφαγκέ και του Χαραλάμπους κόπηκαν από αμυνόμενους. Μεγάλη ευκαιρία είχε και η ΑΕΚ στο 75’ όταν βγήκε μία παράλληλη μπαλιά, όμως ο Αντερέγκεν δεν πρόλαβε να την σπρώξει στα δίχτυα.

Εν τέλει αυτός έμελλε να κρίνει την τύχη του αγώνα, καθώς στο 90’, μετά από σέντρα του Ολίβαν, που επίσης πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι, με κεφαλιά έκανε το 1-1. Αυτό είναι το τρίτο τέρμα στην τρέχουσα περίοδο για τον 27χρονο, που την προηγούμενη αγωνιστική χτύπησε πάλι στο τέλος δίνοντας τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου (1-0), ενώ σκόραρε και το μοναδικό γκολ στο τρίποντο επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου.

Η εξέλιξη του αγώνα

90' - ΓΚΟΛ. 1-1. Μετά από μπαλιά του Ολιβάν ο Αντερέγκεν με κεφαλιά φέρνει τον αγώνα στα ίσα

75' - Παράλληλη μπαλιά με την εστία, ο Αντερέγκεν άπλωσε το πόδι όμως δεν κατάφερε να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα

58'- Mεγάλη διπλή ευκαιρία για τον Άρη, μετά από κλέψιμο έξω από τηνν περιοχή, ο Εφαγκέ έκανε το πρώτο σουτ το οποίο ανακόπηκε και στη συνέχεια ο Χαραλάμπους έκανε ένα δεύτερο που έκοψε τελευταία στιγμή ο Εκπολό

53' - O Mιλίτσεβιτς επιχείρησε το μακρινό σουτ, την έκοψε ο Ζάντρο

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

44' - Μετά από κόρνερ ο Σαμπορίτ κέρδισε την κεφαλιά, πάει έξω η μπάλα χωρίς να ανησυχήσει τον τερματοφύλακα

42'- Aντεπίθεση για τον Άρη, ο Εγαγκέ πέρασε στον Ελ Αλάτσι, το πλασαριστό σουτ του οποίου έφυγε έξω

39'- Mεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, η μπάλα έφθασε στον Εφαγκέ που από κοντινή απόσταση έστειλε τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια

35' - Ο Ρέπας επιχείρησε το σουτ, λίγο έξω από την εστία του Ζάντρο

24' - Σουτ από τον Χαραλάμπους, έβαλε κόντρα ο Σαμπορίτ και η μπάλα πήγε σε κόρνερ

21' - ΓΚΟΛ. 1-0. Φοβερό τέρμα από τον Νίκολιτς που με σουτ έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα να αναπαυθεί στα δίχτυα του Παλεάρι

20'- Έξω από την περιοχή σουτ από τον Χαραλάμπους, έξω η μπάλα

10' - O Zάντρο έκοψε με τα πόδια το σουτ του Λαγιούνι

1' Έναρξη του παιχνιδιού

ΑΡΗΣ: Ζάντρο, Καλούλου, Μάτισικ, Γιαγκό, Κορέια, Σαρφό, Χαραλάμπους, Νίκολιτς (68' Παζέ, 87' Φόλια), Γκάουσταντ (87' Σανέ), Ελ Αλάτσι (76' Βέρτον), Εφαγκέ.

ΑΕΚ: Παλεάρι, Μιραμόν (60' Ιωάννου), Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ (83' Ολιβάν), Κόλερ (73' Πάνκοφ), Ρέπας (60' Αντερέγκεν), Λέδες, Μράμπτι, Λαγιούνι (73' Ιβάνοβιτς), Μπάγιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 21' Νίκολιτς / 90' Αντερέγκεν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 83' Βέρτον, 90' Χαραλάμπους / 60' Κόλερ, 67' Μράμπτι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Claudio Pereira

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας