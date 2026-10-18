Καθυστέρηση επειδή οι σημαίες των Ανορθωσιατών εμποδίζουν τις κάμερες του VAR

Με καθυστέρηση 12 λεπτών ξεκίνησε η αναμέτρηση στην Περιστερώνα ανάμεσα σε Ομόνοια 29ης Μαΐου και Ανόρθωση.

Ο ρεφ Φωτίου είχε συνομιλία με τον αρχηγό των κυανολεύκων Αρτυματά καθώς και τον Παναγή δείχνοντάς τους την εξέδρα που φιλοξενεί τους οπαδούς της «Κυρίας».

Όπως μετέδωσε ακολούθως η Cablenet το πρόβλημα ήταν ότι κάποιες μεγάλου μεγέθους σημαίες που ανέμιζαν οπαδοί της Ανόρθωσης εμπόδιζαν την ορατότητα των καμερών του VAR κάτι που ενδέχετο να προκαλέσει πρόβλημα κατά την εξέταση φάσεων. Εντέλει το θέμα διευθετήθηκε και το ματς ξεκίνησε στις 19:12.