Το ματς της χρονιάς είχε νικήτρια την Καλαμάτα που ξέρανε στο 94' τον ΟΦΗ

Μαγευτικό, μυθικό, ανεπανάληπτο ματς στη Νίκαια ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον ΟΦΗ, με τις δύο ομάδες να κάνουν τα πάντα για να μην ηττηθούν. Τελικά, η «Μαύρη Θύελλα» πανηγύρισε ένα απίθανο τρίποντο, χάρη στο γκολ του Άρνορ Σίγκουρτσον κυριολεκτικά στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το τελικό 4-3.

Η 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League μας επιφύλασσε μακράν το κορυφαίο ματς που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Η Καλαμάτα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης στο μεγαλύτερο διάστημα, διατηρώντας ένα σημαντικό προβάδισμα ασφαλείας, καθώς προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο και με 3-1 στο 59ο λεπτό. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Κουρμινόφσκι, ο οποίος σημείωσε ένα μαγευτικό χατ τρικ.

Σε εκείνο το σημείο, ο ΟΦΗ συγκέντρωσε όσες δυνάμεις είχε και, με μπροστάρη τον Νους, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα στο 84ο λεπτό, ισοφαρίζοντας σε 3-3 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως οι δύο μονομάχοι θα μοιράζονταν τους βαθμούς, ο Σίγκουρτσον εμφανίστηκε στην εκπνοή και έγραψε το τελικό 4-3 στο 90+4’, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς και χαρίζοντας στην Καλαμάτα μια απίστευτη νίκη.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας επέλεξε το σύστημα 4-3-3, με τον Βασίλιεβιτς να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Καλουτσικίδη, Στρούγγη, Ροντρίγκες και Αλόνσο, ενώ οι Πινέιρο, Χάμζα και Ντιαά ξεκίνησαν στη μεσαία γραμμή. Στα άκρα της επίθεσης αγωνίστηκαν οι Μορέιρα και Βράγκας, με τον Κουρμινόφσκι στην κορυφή.

Από την απέναντι πλευρά, ο Χρήστος Κόντης παρέμεινε πιστός στο σταθερό του 3-4-3, με τον Χριστογεώργο κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα θέση βασικού πήραν οι Κρίζμανιτς, Νικολάου και Κωστούλας, ενώ οι Κανελλόπουλος και Καραχάλιος αποτέλεσαν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Ο Αθανασίου ανέλαβε την αριστερή πλευρά, ο Γκονζάλες τη δεξιά, ενώ οι Χατζηγιοβάννης και Νους πλαισίωσαν τον Κόδρο στην επίθεση.

Το ματς:

Η πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης ανήκε στον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί απείλησαν στο 11ο λεπτό, με τον Κωστούλα να πραγματοποιεί σέντρα ακριβείας από τα αριστερά προς τον Νους, ο οποίος βρισκόταν στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής. Ο Αργεντινός πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Βασίλιεβιτς απέκρουσε ενστικτωδώς την μπάλα, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Λίγα λεπτά αργότερα, η τυπικά γηπεδούχος ομάδα άνοιξε το σκορ. Με μια εξαιρετική κάθετη πάσα, ο Καλουτσικίδης έβγαλε τον Κουρμινόφσκι σε θέση τετ α τετ. Ο Πολωνός, από ελαφρώς πλάγια θέση, είδε τον Χριστογεώργο να βγαίνει γρήγορα από την εστία του και, με ένα εξαιρετικό τσίμπημα της μπάλας, την έστειλε πάνω από τον τερματοφύλακα για το 1-0 στο 14ο λεπτό.

Οι δύο τους συνεργάστηκαν ξανά τέσσερα λεπτά αργότερα, με αποτέλεσμα να έρθει το 2-0 για τη «Μαύρη Θύελλα» στο 18’. Ο Καλουτσικίδης έβγαλε μια εξαιρετική ασίστ, βρίσκοντας τον Κουρμινόφσκι στην κίνηση. Ο Πολωνός εκτέλεσε με πλασέ, ενώ έπεφτε στο έδαφος, νικώντας τον Χριστογεώργο, ο οποίος δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά την μπάλα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, και συγκεκριμένα στο 45+1’, ο Χάμζα βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από μαρκάρισμα του Καραχάλιου μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι. Ωστόσο, ο VAR κάλεσε τον Κατόπη να εξετάσει τη φάση. Επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση, καθώς ούτε από τα ριπλέι ήταν ξεκάθαρο αν ο Καραχάλιος βρήκε πρώτα την μπάλα ή το πόδι του αντιπάλου του. Τελικά, ο διαιτητής ανακάλεσε την αρχική του απόφαση.

Ο ΟΦΗ, παρά την απογοήτευσή του, επέστρεψε στη διεκδίκηση του αγώνα στο 58ο λεπτό. Με μια εξαιρετική σέντρα, ο Γκονζάλεθ βρήκε τον Νους μέσα στην αντίπαλη περιοχή και ο Αργεντινός, με μια δυνατή κεφαλιά, έβαλε ξανά τους Κρητικούς στο παιχνίδι, για το 2-1.

Ελάχιστα δευτερόλεπτα κράτησε η χαρά των φιλοξενούμενων, καθώς στο αμέσως επόμενο λεπτό, και συγκεκριμένα στο 59’, η Καλαμάτα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1, ξανά με τον εκπληκτικό Κουρμινόφσκι. Ο Πολωνός είδε τον Πινέιρο να επιχειρεί τη σέντρα και κινήθηκε στον κενό χώρο. Με μια εντυπωσιακή κεφαλιά-ψαράκι, νίκησε τον Λίλο και έδωσε συνέχεια στο προσωπικό ποδοσφαιρικό σόου που παρουσίασε στην αναμέτρηση.

Αλύγιστος ο ΟΦΗ, δεν παράτησε ποτέ την προσπάθεια και στο 75’ ο Κόδρο έδωσε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Μετά την εκτέλεση κόρνερ του Αθανασίου, ο Νους πήρε την πρώτη κεφαλιά και στη συνέχεια ο Κόδρο νίκησε τους πάντες στον αέρα, μειώνοντας σε 3-2 και κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας του.

Το απίθανο έγινε πραγματικότητα στο 84ο λεπτό, όταν ο ΟΦΗ έφτασε στην ισοφάριση με τον συνήθη ύποπτο, Τιάγκο Νους. Ο Ντίκμαν με μια εξαιρετική σέντρα-ξυραφιά βρήκε το κεφάλι του 25χρονου και ο Αργεντινός, με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, έφερε την αναμέτρηση στα ίσα, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή επιστροφή των Κρητικών.

Αδιανόητα πράγματα εκτυλίχθηκαν στις καθυστερήσεις του αγώνα! Ο Μπονέτο είχε την εκπληκτική έμπνευση να βγάλει την ομάδα του μπροστά και αποδέκτης της μπάλας έγινε ο Σίγκουρτσον. Ο Ισλανδός βρέθηκε σε θέση τετ α τετ και εκτέλεσε ιδανικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα, διαμορφώνοντας το απίθανο 4-3 και χαρίζοντας στην Καλαμάτα μια δραματική νίκη.

sport-fm.gr