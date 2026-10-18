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Νίκη-οξυγόνο για την Ομόνοια 29ης Μαΐου και... στον βυθό η Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεύτερο τρίποντο για τους πράσινους

Σπουδαία νίκη, τη δεύτερή της στο πρωτάθλημα, πανηγύρισε η Ομόνοια 29ης Μαΐου, η οποία επικράτησε με 1-0 της Ανόρθωσης στην Περιστερώνα για την 6η αγωνιστική. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 37ο λεπτό με κεφαλιά του Βλαχομήτρου, ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο 22΄ (αντί του Ζαχαρίου που τραυματίστηκε) και με το παρθενικό του γκολ έστειλε τους πράσινους στους οκτώ βαθμούς και την έβδομη θέση, μετά από τέσσερα ματς χωρίς τρίποντο. Πέμπτη ήττα σε έξι αγώνες για την προβληματική Ανόρθωση η οποία ισοβαθμεί στην τελευταία θέση με Καρμιώτισσα και Krasava ΕΝΥ.

Άκρως αποτελεσματική ήταν η Ομόνοια 29ης Μαΐου στο πρώτο μέρος, σκοράροντας στη μοναδική αξιόλογη φάση που δημιούργησε με την κεφαλιά του Βλαχομήτρου στο 37΄. Από την άλλη, η Ανόρθωση είχε δύο ακυρωθέντα γκολ στην αρχή και το τέλος του πρώτου μέρους, με Σεργίου (2΄, υποδείχθηκε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης) και Ντα Κρουζ (44΄, οφσάιντ), ενώ η «Κυρία» είχε και μια καλή φάση στο 11΄ με τον Λόπες. Ο ρυθμός ήταν χαμηλός και στο β΄ ημίχρονο και μετά από κάποιες λίγες άστοχες τελικές προσπάθειες των δύο ομάδων, η Ανόρθωση στο 81΄ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, με τον Ουζόχο να αποκρούει με το πόδι το κοντινό σουτ του Κις, ενώ ο Νιγηριανός έσωσε και στην κεφαλιά του Φουρτάδο στο 90+7'. Ενδιάμεσα (90+1') ο Βλαχομήτρος «άγγιξε» το δεύτερο του γκολ, με τον Παναγή να σώζει την εστία του.

Η εξέλιξη του αγώνα 

Τέλος αγώνα

90+7' Κεφαλιά του Φουρτάδο, μπλόκαρε ο Ουζόχο.

90+2' Ευκαιρία για την Ομόνοια 29Μ με Βλαχομήτρο, έσωσε ο Παναγή.

-7 λεπτά οι καθυστερήσεις.

87' Τζούλιου στη θέση του Μίντεντορπ και Σόσα αντί Ντα Κρουζ.

83' Ανδρέου στη θέση του Φιάκα.

81' Μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση με τον Κις, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ουζόχο που απέκρουσε με το πόδι.

79' Κίτρινη κάρτα στον Αμποάγκι.

76' Κίτρινη κάρτα στον Αριστοτέλους.

70' Τάντι αντί Σεργίου, Χαραλάμπους αντί Λόπες.

63' Ντος Σάντος και Τσερνιγκόι στις θέσεις των Άμπρι και Σένιτς.

61' Σουτ του Αμποάγκι, έξω.

55' Σουτ του Τίρνεϊ, δεν βρήκε στόχο.

50' Kεφαλιά του Φουρτάδο, έξω.

46' Αριστοτέλους στη θέση του Παντελή.

46' Κις αντί Χρυσοστόμου.

Δεύτερο ημίχρονο

44' Ακυρώνεται δεύτερο γκολ της Ανόρθωσης, με υπόδειξη οφσάιντ στον Ντα Κρουζ.

-Μέτρησε το γκολ.

-Εξετάζεται η φάση για πιθανό οφσάιντ.

37' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια 29ης Μαΐου με κεφαλιά του Βλαχομήτρου.

-Μέτριος ρυθμός στο ματς και χωρίς φάσεις.

22' Βλαχομήτρος αντί Ζαχαρίου, αναγκαστική αλλαγή.

17' Σουτ του Αμποάγκι, δεν ανησυχεί ο Ουζόχο.

14' Κίτρινη κάρτα στον Πορτάλες.

11' Mεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση μετά από εκτέλεση φάουλ του Κίκο από πλάγια αριστερά, ο Λόπες δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.

10' Κίτρινη κάρτα στον Παντελή.

2' Aκυρώνεται γκολ του Σεργίου με υπόδειξη για φάουλ του Ντα Κρουζ στο ξεκίνημα της φάσης.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση, με 12λεπτη καθυστέρηση.

ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΪΟΥ: Ουζόχο, Παντελή (46΄ Αριστοτέλους), Καϊάφας, Σένιτς (63' Τσερνιγκόι), Πορτάλες, Φιάκας (83΄ Ανδρέου), Παττίχης, Νουακάλι, Ζαχαρίου (22΄ Βλοαχομήτρος), Τίρνεϊ, Άμπρι (63' Ντος Σάντος).

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Σεργίου (70΄ Τάντι), Τόσιτς, Φουρτάδο, Κίκο, Αρτυματάς, Μίντεντορπ (87΄ Τζούλιου),  Αμποάγκι, Χρυσοστόμου (46΄ Κις), Ντα Κρουζ (87΄ Σόσα), Λόπες (70΄ Χαραλάμπους).

ΣΚΟΡΕΡ: 37΄ Βλαχομήτρος / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 10΄ Παντελή, 14΄ Πορτάλες, 76΄ Αριστοτέλους / 79΄ Αμποάγκι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

 

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