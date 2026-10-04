ΒΙΝΤΕΟ: Απίστευτο και όμως αληθινό: Μεξικανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για χάρη του Ρονάλντο

Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας έχει γίνει... talk of the town τις τελευταίες ημέρες. Και όχι άδικα.

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ομάδας ανακοίνωσε την απόφαση του μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια είδηση που έσκασε σαν «βόμβα» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η αιτία πίσω από την απόφαση του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, με τον ίδιο να αναφέρει ότι θα μιλήσει όταν έρθει η ώρα. Εικασίες φυσικά έχουν γίνει, με αρκετούς να θεωρούν ότι υπήρξε σύγκρουση με τον προπονητή του, Ζόρζε Ζεσούς και άλλους να πιστεύουν ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από την επιλογή του CR7.

Η υπόθεση της αποχώρησης του Πορτογάλου σταρ από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας της Ιβηρικής, με φίλους του άλλοτε ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης στο Μεξικό να... παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Αναλυτικότερα, φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν στην Πουέμπλα για να αποχαιρετήσουν τον Πορτογάλο σταρ, ο οποίος σύμφωνα με τους ίδιους φαίνεται πως αγωνίστηκε απέναντι στην Ισπανία στο Μουντιάλ για τελευταία φορά με την φανέλα της εθνικής.

Οι φίλοι του Πορτογάλου φορούσαν φανέλες της Σπόρτινγκ, της Πορτογαλίας αλλά και της Αλ Νασρ με το όνομά του, ενώ ο Μεξικανός δημιουργός περιεχομένου YuYo κατέγραψε τα όσα συνέβησαν ποστάροντας τα στο προσωπικό του προφίλ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Πάντως, ο Ζεσούς δεν φαίνεται να έχει... διαγράψει τον «CR7», τονίζοντας πως είναι σύμβολο της χώρας.

«Η προσοχή πρέπει να στραφεί στην Εθνική Ομάδα, στον αγώνα εναντίον της Νορβηγίας, σε ό,τι πρέπει να κάνουμε καλά, με τη στήριξη των φιλάθλων. Αλλά αυτό δεν με κάνει να αγνοήσω τον Κριστιάνο. Είναι σύμβολο της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας, είναι σύμβολο της Πορτογαλίας, ας είναι πολύ σαφές. Μετά τον αγώνα, υπάρχει χρόνος να μιλήσουμε γι' αυτό», υπογράμμισε στην συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με την Νορβηγία (04/10, 21:45).

athletiko.gr