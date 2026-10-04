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Ελλάδα vs Γερμανία: Η νέα μεγάλη πρόκληση της γαλανόλευκης

ΓΗΠΕΔΟ

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Με στόχο να διπλασιάσει τις νίκες της απέναντι στη Γερμανία στο Nations League 2026-27, η Ελλάδα υποδέχεται τη «Νατσιονάλμανσαφτ» το βράδυ (4/10, 21:45).

Η Εθνική βρίσκεται στην κορυφή του 2ου ομίλου της League A με επτά βαθμούς σε τρεις αγώνες. Η Γερμανία ακολουθεί στην τρίτη θέση με τέσσερις βαθμούς, γεγονός που κάνει την αναμέτρηση ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχεια.

Η μέχρι τώρα πορεία της «γαλανόλευκης» στη διοργάνωση είναι ιδιαίτερα θετική. Σε τρεις αγώνες έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία, συγκεντρώνοντας επτά βαθμούς και παίρνοντας το προβάδισμα στον όμιλο.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε με νίκη 2-1 απέναντι στη Σερβία και στη συνέχεια πέτυχε ένα αποτέλεσμα που ξεχώρισε: το 1-0 επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, η Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία. Παρότι προηγήθηκε με δύο γκολ, δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

Μια νέα νίκη απέναντι στη Γερμανία θα έδινε στην Εθνική ακόμη μεγαλύτερη ώθηση ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων της στον όμιλο, απέναντι σε Ολλανδία και Σερβία τον επόμενο μήνα.

Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει τη Γερμανία 11 φορές στο παρελθόν. Η νίκη με 1-0 στην τελευταία τους συνάντηση είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που η Εθνική κατάφερε να επικρατήσει απέναντι στη γερμανική ομάδα.

Από την πλευρά της, η Γερμανία ταξίδεψε για την αναμέτρηση μετά τη νίκη με 2-0 επί της Σερβίας, η οποία αποτέλεσε την πρώτη επιτυχία της στη φετινή διοργάνωση.

Η ομάδα ξεκίνησε το Nations League με ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Ολλανδία και στη συνέχεια γνώρισε την ήττα από την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα απέναντι στη Σερβία, επομένως, ήταν σημαντικό για την προσπάθειά της να μείνει κοντά στην κορυφή.

Υπό την καθοδήγηση του Γιούργκεν Κλοπ, η Γερμανία βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών. Ο νέος προπονητής καλείται να δημιουργήσει μια ομάδα που θα μπορέσει να επιστρέψει στις κορυφαίες διακρίσεις.

Η Γερμανία δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τη φάση των «16» σε Παγκόσμιο Κύπελλο από την κατάκτηση του τροπαίου το 2014. Παράλληλα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δεν έχει φτάσει στα ημιτελικά από το 2016. Κατά συνέπεια, οι επόμενοι αγώνες θα δείξουν πώς θα εξελιχθεί η νέα εποχή της ομάδας υπό τον Κλοπ.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Ελλάδα θα παραταχθεί χωρίς τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Ολλανδία. Η απουσία του ανοίγει τον δρόμο για τον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος είχε σημαντική παρουσία στο τελευταίο παιχνίδι, καθώς πέτυχε ένα γκολ κι έδωσε μία ασίστ.

Κατά τα άλλα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές. Στην επίθεση είναι πιθανό να ξεκινήσουν ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Βαγγέλης Παυλίδης, οι οποίοι έχουν πετύχει συνολικά 17 γκολ με την Εθνική.

Στη Γερμανία, ο Κλοπ έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ για τα δύο τελευταία παιχνίδια της συγκεκριμένης διεθνούς περιόδου, θέλοντας να αξιολογήσει περισσότερες επιλογές.

Οι Κάι Χάβερτς και Τζαμάλ Μουσιάλα είναι μεταξύ των σημαντικών απουσιών λόγω τραυματισμών. Παρ' όλα αυτά, η Γερμανία διαθέτει αρκετές λύσεις υψηλού επιπέδου, με τους Σερζ Γκνάμπρι και Φλόριαν Βιρτς να θεωρούνται υποψήφιοι για το βασικό σχήμα.

Ο Νικ Βολτεμάντε μπορεί επίσης να διατηρήσει τη θέση του στην επίθεση, ενώ ο Σαΐντ Ελ Μαλά ενδέχεται να καταγράψει μόλις τη δεύτερη συμμετοχή του με την εθνική ομάδα.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Μασούρας, Παυλίδης, Ιωαννίδης.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούργκεν Κλοπ): Ούρμπιγκ, Τρόι, Τα, Άντον, Ράουμ, Γκνάμπρι, Πάβλοβιτς, Μπίσοφ, Ελ Μαλά, Βολτεμάντε, Βιρτς.

ΑΠΕ

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Super LeagueEθνικες Ομαδες

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