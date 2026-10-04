Αργεντινή: 7άρα πριν το αντίο στον Μέσι

Η Μπουρκίνα Φάσο έφτασε στο Μπουένος Άιρες μόλις έξι ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, μετά από πτήση 11 ωρών από την Καζαμπλάνκα.

Αφού η εθνική ομάδα ανδρών αρνήθηκε να ταξιδέψει στην Αργεντινή λόγω προβλημάτων στην οργάνωση της πτήσης και οικονομικών διαφορών, η Μπουρκίνα Φάσο αναγκάστηκε να παρατάξει την ομάδα Κ-23.

Με γκολ των Λαουτάρο Μαρτίνες (3', αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι και σκόραρε στην επαναφορά), Μουμουνί Ντιαλό (αυτογκόλ, 8'), Τζιανλούκα Πρεστιάνι (12'), Νικολάς Πας (35'), Χουλιάν Άλβαρες (36'), Φράνκο Μασταντουόνο (57') και Τζουλιάνο Σιμεόνε (91'), η Αργεντινή έφτασε σε ευρεία νίκη και θα μπορούσε να είχε πετύχει όσα γκολ ήθελε απέναντι σε μια Μπουρκίνα Φάσο που είχε μόλις 25% κατοχή μπάλας και ένα μόνο σουτ στον στόχο σε ολόκληρο τον αγώνα.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Μπουρκίνα Φάσο και όσους ταξίδεψαν εδώ για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Προσδίδουν αξιοπρέπεια στο άθλημα· προσπαθήσαμε να παίξουμε το ματς σαν να ήταν τελικός, γιατί αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα παιδιά θα τύχουν σεβασμού. Εκτιμούμε την προσπάθεια που έκαναν για να έρθουν· θα μπορούσαν να είχαν μείνει σπίτι τους και ο αγώνας θα είχε ματαιωθεί. Αυτό που έκαναν είναι πραγματικά αξιέπαινο. Μια τόσο μεγάλη πτήση, η άφιξη τη στιγμή που έγινε και μετά το παιχνίδι... Δεν είναι εύκολο», είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σκαλόνι χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του πάγκου -συμπεριλαμβανομένου του τερματοφύλακα, και έδωσε την ευκαιρία για το ντεμπούτο τους σε τρεις νέους παίκτες της Αργεντινής: τους Ματίας Σουλέ, Τομάς Παλάσιος και Σαντιάγο Κάστρο.

Η Αργεντινή προετοιμάζεται πλέον να αποχαιρετήσει τον Λιονέλ Μέσι στο τελευταίο του παιχνίδι με την «Αλμπισελέστε». Ο αγώνας θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης απέναντι στο Μπενίν, στο στάδιο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες.

«Φαντάζομαι ότι το παιχνίδι αυτό θα είναι πολύ συγκινητικό· για όλους, συμπεριλαμβανομένου του Λέο, θα είναι μια αξέχαστη μέρα. Θα είναι η δική του μέρα , αλλά και των συμπαικτών του, που του χάρισαν τη μεγαλύτερη χαρά στο ποδόσφαιρο. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να το απολαύσω», δήλωσε ο Σκαλόνι στη συνέντευξη Τύπου.

ΑΠΕ