Αταμάν: «Πρέπει να εστιάσουμε 100% στο παιχνίδι που παίξαμε με την Μπαρτσελόνα»

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν ενόψει του τελευταίου αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με αντίπαλο την Εφές στο «T-Center».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί την Αναντολού Εφές την Παρασκευή το βράδυ στο «T-Center», με τον Εργκίν Αταμάν να παραχωρεί δηλώσεις ενόψει του αγώνα.

Σημείωσε πως η ομάδα θα πρέπει να παίξει όπως με την Μπαρτσελόνα, αφήνοντας πίσω της την αναμέτρηση με τη Βαλένθια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός:

«Θα παίξουμε το τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα άλλα παιχνίδια. Ο στόχος είναι αύριο να παίξουμε καλό μπάσκετ και να νικήσουμε. Είναι εκτός πλέι οφ, αλλά νίκησαν τα δύο τελευταία παιχνίδια. Για εμάς δεν είναι ώρα να βάλουμε πίεση στους εαυτούς μας, είμαστε καλή ομάδα, πρέπει να παίξουμε επιθετικά, να παίξουμε καλό μπάσκετ. Πρέπει να παίξουμε όπως με την Μπαρτσελόνα. Συμπαγής άμυνα και στην επίθεση να μοιράσουμε την μπάλα. Η Βαλένθια έπαιξε διαφορετικό μπάσκετ, δεν είναι εύκολο να παίξεις απέναντί τους. Πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό και να θυμηθούμε πώς παίξαμε με την Μπαρτσελόνα. Πρέπει να εστιάσουμε 100% στο παιχνίδι που παίξαμε με την Μπαρτσελόνα», είπε αρχικά.

Για το αν θα έχει όλη την ομάδα αύριο: «Το ελπίζω, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν μερικές φορές την ημέρα του αγώνα, οι γιατροί, ή οι παίκτες είπαν ότι δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν επειδή ήταν άρρωστοι ή τραυματίες. Αλλά τώρα κάναμε μερικά μίτινγκ, ότι δεν είναι ώρα για δικαιολογίες, είναι ώρα να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Έχουμε σπουδαία ομάδα, πρέπει να εστιάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Δεν έχει σημασία αν τερματίσεις στα playoffs ή στα play-in, πρέπει να παίξουμε μπάσκετ ως Παναθηναϊκός και με όλο τον κόσμο που έχει σπουδαία συμβολή. Αυτό θα είναι το κλειδί για να φτάσει η ομάδα στους μεγάλους στόχους».

