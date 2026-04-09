Καθάρισε την πρωτιά ο Ολυμπιακός

Με τον Ντόρσεϊ να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε με την Ρεάλ (23π. 4ρ. 5ασ.), ο Ολυμπιακός πέρασε από την Σόφια κερδίζοντας την Χάποελ (85-89) και καθάρισε οριστικά την πρωτιά στην κανονική διάρκεια της Euroleague για 2η συνεχόμενη χρονιά.

Κακό ξεκίνημα και ισραηλινό προβάδισμα, απάντηση με «ερυθρόλευκο» σερί

Με την κλασική του πεντάδα ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με την Χάποελ να μπαίνει στο ματς με ένα γρήγορο 4-0. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν χωρίς ένταση στο παιχνίδι τους, έκαναν λάθη στην επίθεση, με τον Μάλκολμ να στέλνει την ισραηλινή ομάδα στο +8 (8-0 στο 2’) και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί άμεσα ταίμ-άουτ. Ο Μίσιτς βρήκε σκορ από μακριά για να δώσει διψήφια τιμή στο προβάδισμα της ομάδας του (11-0 στο 3’), με τον Μιλουτίνοφ να ξεκολλάει τους Πειραιώτες από το μηδέν με 2/2β. Oι παίκτες του Μπαρτζώκα μετρούσαν ήδη 0/5σ. και 3 λάθη ο Μάλκολμ έστειλε την διαφορά στο +12 (14-2), με τον Παπανικολάου να σκοράρει το πρώτο καλάθι εντός πεδιάς για τον Ολυμπιακό (14-5 στο 5’). Ο Χολ έδωσε ενέργεια και σκορ με την είσοδο του, ο Ντόρσεϊ βρήκε στόχο από μακριά, ενώ ο Τζόσεφ μείωσε στον πόντο με γκολ-φάουλ σε ένα επιμέρους 2-13 για τους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός είχε ανεβάσει πλέον την ένταση του στις δυο πλευρές του παρκέ, ο Χολ άλλαξε όλη την εικόνα των Πειραιωτών που άνοιξαν την διαφορά στο +4 (16-20 στο 9’). Ο Ντόρσεϊ έγραψε το 18-22 στο φινάλε του δεκαλέπτου, με την ομάδα του Λιμανιού να πατάει γκάζι μετά το πρώτο κακό 5’.

Όμορφο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό που διατήρησε το προβάδισμα του

Με τρίποντο του Τζόουνς μπήκε η Χάποελ στο δεύτερο δεκάλεπτο (21-22), με τον Ολυμπιακό να απαντά με Τζόσεφ και Ντόρσεϊ για το 23-27. Ο Καναδός είχε πολύ καλή παρουσία στο παρκέ (8π.), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιστρατεύει στο παρκέ και τον Μουσταφά Φαλ. Ο Μπλέικνι βρήκε το πρώτο του τρίποντο, με τον Τζόουνς να βάζει μπροστά την Χάποελ με νέο σουτ από τα 6.75μ. (31-28 στο 14’). Ο Ουόρντ απάντησε με το ίδιο νόμισμα (31-32), με τον ρυθμό του παιχνιδιού να έχει ανοίξει σε σχέση με το νωθρό ξεκίνημα (33-32 στο 16’). Ο Φαλ μοίραζε καλά την μπάλα στους συμπαίκτες του (3ασ.), ο Πίτερς έδινε λύσεις στους Πειραιώτες για το 33-36 στο 17’ με τις δυο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκοράρισμα (39-36 στο 17’). Ο Ντόρσεϊ σταμάτησε από εκεί που συνέχισε με την Ρεάλ, με τον ομογενή γκαρντ να φτάνει τους 13π. και τον Ολυμπιακό να κλείνει το πρώτο μέρος στο +3 (48-51), έπειτα από ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολ.

Διατήρησε το προβάδισμα του ο Ολυμπιακός, μπήκε στην εξίσωση του ματς ο Βεζένκοφ

Mε τρίποντο του Βεζένκοφ μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους στο ματς και τον Μάλκολμ να απαντά για το 50-54. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα τους, με τον Μιλουτίνοφ να δίνει λύσεις από την ρακέτα και τον Ντόρσεϊ να εκτελεί από μακριά (3/5τρ. 16π.) για το +5 (56-61) των Πειραιωτών στο 25’. Ο Μίσιτς μοίραζε πολύ καλά την μπάλα τους συμπαίκτες του (7 ασίστ), με τον Μάλκολμ να φέρνει σε ισορροπία το παιχνίδι (63-63 στο 27’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν ρυθμό στην επίθεση τους, ο Βεζένκοφ τελείωνε φάσεις μέσα στην ρακέτα μετρώντας 10π. σε 9’ με τους «ερυθρόλευκους» να κλείνουν το τρίτο δεκάλεπτο στο +6 (67-73).

Άντεξε στην πίεση της Χάποελ και «καθάρισε» την πρωτιά στην Σόφια ο Ολυμπιακός

Ο Μίσιτς εκτέλεσε τις πρώτες βολές της Χάποελ στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, με τον Παπανικολάου να βρίσκει σκορ από τα 6.75μ. για τρίτη φορά στο παιχνίδι (69-76). Ο Ντόρσεϊ παρέμενε ζεστός (18π.) για το +7 των Πειραιωτών στο 32' με την ισραηλινή ομάδα να απαντά άμεσα με 7-0 σερί μειώνοντας στον πόντο (77-78 στο 33'). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιστράτευσε ξανά τον Φαλ, μετά το 4ο φάουλ του Χολ, Πίτερς και Τζόσεφ έδωσαν σκορ σε κρίσιμο σημείο για το +3 (79-82 στο 35'), με τον Ντόρσεϊ να φτάνει τους 20π. για το 79-84. Ουόρντ και Τζόσεφ έχασαν δυο σημαντικά ελεύθερα σουτ, με τον Μπράιαντ να μειώνει στο καλάθι (82-84 στο 38'). Ο Τζόουνς αστόχησε απο κοντά για να ισοφαρίσει, με τον Ντόρσεϊ να κερδίζει φάουλ πάνω στο σουτ γράφοντας με 2/2β. το 82-86 στο 39'. Ο Μίσιτς μείωσε με λει-απ σε 84-86, με τον Πίτερς να παίρνει κρίσιμο επιθετικό ριμπάουντ για να γράψει το 84-88. Ο Οτούρου κέρδισε δυο βολές 32'' πριν το φινάλε, με την ψηλό της Χάποελ να ευστοχεί σε μια από τις δυο για το 85-88. Ο Ντόρσεϊ κέρδισε το φάουλ, με τον ομογενή γκαρντ σκοράρει 1/2β. για το 85-89 14'' πριν το φινάλε, με τον Μπλέικνι να αστοχεί σε τρίποντο και τον Ολυμπιακό να παίρνει νίκη πρωτιάς στην Σόφια.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89.

