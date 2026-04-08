Ευρωλίγκα: Μεγάλο ενδιαφέρον στο Πριγκιπάτο, να βγει η... υποχρέωση στην Πόλη

Απόψε το βράδυ πέφτει η αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις.

Στις 20:30 η Αναντολού Εφές υποδέχεται στην Κωνσταντινούπολη την Παρτίζαν σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Οι Τούρκοι με ρεκόρ 10-25 βρίσκονται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ οι Σέρβοι στην 15η με 15-20.

Παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο, οι δύο ομάδες προέρχονται από διαφορετικές πορείες, με τους μεν γηπεδούχους να μετρούν αισίως τέσσερις διαδοχικές ήττες στον θεσμό και τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου πέντε σερί ροζ φύλλα αγώνα.

Την ίδια ώρα η ταλαιπωρημένη με αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά ζητήματα Μονακό φιλοξενεί στο Πριγκιπάτο τη Βιλερμπάν. Μονόπλευρο το ενδιαφέρον, αφού οι Γάλλοι με ρεκόρ 8-27 παραμένουν στο βυθό του βαθμολογικού πίνακα, δείχνοντας ωστόσο πως δεν τα παρατούν σε κανένα παιχνίδι.

Για τους Μονεγάσκους το κίνητρο είναι μεγάλο, καθώς με ρεκόρ 19-16 βρίσκονται στη 10η θέση. Πρωταρχικός τους στόχος δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση των play-in και εν συνεχεία - γιατί όχι - να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν για την είσοδο στην 6άδα και την απευθείας πρόκριση στα playoffs.

Αναλυτικά η 36η αγωνιστική:

Μ. Τρίτη (07/04)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις-Dubai BC 65-77

Ερυθρός Αστέρας-Παρί 94-81

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου 80-85

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-93

Μπασκόνια-Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98

Μ. Τετάρτη (08/04)

Αναντολού Εφές-Παρτίζαν (20:30)

Μονακό-Βιλερμπάν (20:30)

