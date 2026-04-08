ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ευρωλίγκα: Μεγάλο ενδιαφέρον στο Πριγκιπάτο, να βγει η... υποχρέωση στην Πόλη

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 36η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Απόψε το βράδυ πέφτει η αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις.

Στις 20:30 η Αναντολού Εφές υποδέχεται στην Κωνσταντινούπολη την Παρτίζαν σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Οι Τούρκοι με ρεκόρ 10-25 βρίσκονται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ οι Σέρβοι στην 15η με 15-20.

Παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο, οι δύο ομάδες προέρχονται από διαφορετικές πορείες, με τους μεν γηπεδούχους να μετρούν αισίως τέσσερις διαδοχικές ήττες στον θεσμό και τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου πέντε σερί ροζ φύλλα αγώνα.

Την ίδια ώρα η ταλαιπωρημένη με αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά ζητήματα Μονακό φιλοξενεί στο Πριγκιπάτο τη Βιλερμπάν. Μονόπλευρο το ενδιαφέρον, αφού οι Γάλλοι με ρεκόρ 8-27 παραμένουν στο βυθό του βαθμολογικού πίνακα, δείχνοντας ωστόσο πως δεν τα παρατούν σε κανένα παιχνίδι.

Για τους Μονεγάσκους το κίνητρο είναι μεγάλο, καθώς με ρεκόρ 19-16 βρίσκονται στη 10η θέση. Πρωταρχικός τους στόχος δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση των play-in και εν συνεχεία - γιατί όχι - να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν για την είσοδο στην 6άδα και την απευθείας πρόκριση στα playoffs.

Αναλυτικά η 36η αγωνιστική:

Μ. Τρίτη (07/04)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις-Dubai BC 65-77

Ερυθρός Αστέρας-Παρί 94-81

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου 80-85

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-93

Μπασκόνια-Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98

Μ. Τετάρτη (08/04)

Αναντολού Εφές-Παρτίζαν (20:30)

Μονακό-Βιλερμπάν (20:30)

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα ρεαλιστικά σενάρια που φέρνουν τον Παναθηναϊκό στην τετράδα

EUROLEAGUE

|

Category image

Υπογράφει νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με τη Βραζιλία ο Αντσελότι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ώρα έφτασε, πρέπει να δηλώσει παρούσα

ΑΕΛ

|

Category image

Αν μπορεί, τώρα πρέπει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πετεβίνος: «Έχει κάποιο Κύπριο διαιτητή που θα πάμε στο γήπεδο, θα παίξουμε, θα χειροκροτήσουμε και θα πάμε σπίτι μας ήρεμα;»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ροναλντίνιο: Το Netflix αποκαλύπτει τη ζωή του «μάγου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε ΑΕΛ-Πάφος & Champions League

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου και σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για ακόμη μία υπέρβαση

ΑΕΛ

|

Category image

Η μεγαλύτερη εισφορά στην πλατφόρμα του ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Γιουβέντους προσφέρει «χρυσό» συμβόλαιο στον Μπερνάρντο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Futsal: Κυνηγά την πρόκριση με όπλο την παράδοση

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Άστον Βίλα ενεργοποιεί τη ρήτρα για να κρατήσει τον Ντάγκλας Λουίζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Nα αλλάξει τη ροή της σεζόν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τέσσερα ματς και… συνεχίζουν φέτος οι Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο, με προβληματισμούς η Λίβερπουλ στο Παρίσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη