Γκρίνια από Σκαριόλο για το χαρακίρι με την Μπασκόνια

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπασκόνια. Ο Ιταλός κόουτς είχε πολλά παράπονα από τους παίκτες του και θεωρεί πως από τα λάθη τους χάθηκε η συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Χαρακτηριστικά, ο Σκαριόλο δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Είχαμε διαφορά 20 μονάδων στην αξιολόγηση, αλλά χάσαμε επειδή δεν διαχειριστήκαμε σωστά τις τελευταίες επιθέσεις και άμυνες. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας συμβαίνει και πρέπει να το αναλύσουμε. Κάναμε λάθη συγκέντρωσης. Με ενοχλεί αρκετά αυτή η κατάσταση. Μας έχει συμβεί δύο ή τρεις φορές και αν είχαμε κερδίσει τα μισά από αυτά τα παιχνίδια, θα ήμασταν στην κορυφή της βαθμολογίας. Θέλω μεγαλύτερη σκληράδα και περισσότερο έλεγχο».

Και συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Θέλω να βλέπω την ομάδα όπως σε όλα τα παιχνίδια, αλλά με μεγαλύτερη ικανότητα στη διαχείριση των τελευταίων λεπτών. Λείπει η συγκέντρωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια. Τα παιχνίδια δεν κερδίζονται στο δεύτερο ή στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά στο τελευταίο. Εκεί πρέπει οι παίκτες να είναι φρέσκοι και χωρίς προβλήματα φάουλ».

novasports.gr